Το οικονομικό για Μάγκνουσον και οι φήμες για παραιτήσεις

Νέο εμπόδιο για την Ανόρθωση στην προσπάθεια να βρει οικονομική υγεία, καθώς έσκασαν ενώπιον της οι υποθέσεις των Γκερέρο και Περέα, για τις οποίες καλείται να πληρώσει ποσό πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

«Πρέπει να σώσουμε την Ανόρθωση οικονομικά. Δεν είναι απλά λόγια. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη όσο την λέμε. Δεν είναι υπερβολή. 1,2 εκατομμύρια συν τις άλλες 39 υποθέσεις που είναι 1,8. Οι διακανονισμοί που υπάρχουν κάθε μήνα συν οι δυο τελευταίες υποθέσεις και άλλες που περιμένουμε την εκδίκαση τους» ανάφερε στις δηλώσεις της στον Super Sport FM η εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Στέλλα Μάρκου.

Λόγω της κατάστασης έχει κηρυχθεί έκτακτη γενική συνέλευση, με φήμες να αναφέρουν ότι υπάρχουν σκέψεις για παραίτηση από τη διοίκηση. «Δεν μπορώ να αναφερθώ στην γενική συνέλευση πριν καν διεξαχθεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω φήμες. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε» ανάφερε η Μάρκου.

Η ίδια επιβεβαίωσε και το γεγονός ότι η μεταγραφή του Μάγκνουσον δεν προχώρησε λόγω του οικονομικού.