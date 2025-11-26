ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καμία πρόταση για Σένσι»

Η Στέλλα Μάρκου αναφέρθηκε στη περίπτωση του Σένσι μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Η Ε.Τ της Ανόρθωσης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι». 

Όσον αφορά τον Στέφανο Σένσι, είπε:

«Ο Σένσι βρίσκεται στην Ανόρθωση. Τονίσαμε πόσο ευχαριστημένοι εί-μαστε που αυτός ο παίκτης είναι στην ομάδα μας. Είπαμε και το πόσο χαρούμενος είναι ο ίδιος που βρίσκεται στην Ανόρθωση. Η Ανόρθωση θέλει να συνεχίσει να έχει τον Σένσι κοντά της, θα καλέσω τους φίλους της ομάδας να κλείσουν λίγο τα αυτιά τους. Δεν ήρθε καμία επίσημη πρόταση από κανέναν. Σε οποιαδήποτε θέση κι αν είναι η Ανόρθωση, πάρα τα πρόβλημα, απαιτεί το σεβασμό από όλους. Επομένως για όποιον ενδιαφέρεται η Ανόρθωση είναι εδώ και αξίζει το σεβασμό».

