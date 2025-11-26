ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απέκτησε αυτοπεποίθηση και αντιδράει…

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Απέκτησε αυτοπεποίθηση και αντιδράει…

Χωρίς αμφιβολία είναι πολύ διαφορετική αυτή η εβδομάδα για την Ανόρθωση.

Με το διπλό στο Παραλίμνι χαλάρωσε κάπως η... θηλιά από τον λαιμό της, αν και αποτελεί ακόμη βαρίδιο.

Απέκτησε ωστόσο λίγη ηρεμία και βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρά το ότι είναι δύσκολη, αφού μετά τον ΑΠΟΕΛ το προσεχές Σάββατο στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», θα κοντραριστεί εκτός με τον Απόλλωνα. Ένα στοιχείο που ικανοποιεί το κυανόλευκο κοινό το τελευταίο διάστημα είναι πως αντιδρά περισσότερο όταν στραβώνει το παιχνίδι. Κάτι που δεν είχε προηγουμένως. Το έπραξε με Πάφο, ενώ στο Παραλίμνι έκανε για πρώτη φορά ανατροπή. Πίσω στο σκορ βρέθηκε και με την ΑΕΚ, στο ντεμπούτο του Γεωργιανού τεχνικού.

Είναι πασιφανές πως έχει αποκτήσει πλέον περισσότερη αυτοπεποίθηση και αντιδράει με στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Και στα δύο τελευταία, αποκόμισε τέσσερις βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως για πέμπτο παιχνίδι είναι αήττητη και θέλει να μεγαλώσει το σερί ώστε να μπει στον δεύτερο γύρο με άνεση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, o Aρτυματάς έχει ανεβάσει ρυθμούς και θα είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι του Σαββάτου με τον ΑΠΟΕΛ. Και σε τέτοιου είδους παιχνίδια, η παρουσία του αρχηγού της ομάδας είναι επιβεβλημένη.

