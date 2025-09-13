ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θέλω να υπάρχει στην ομάδα αυτό το χαρακτηριστικό που είχα και εγώ σαν παίκτης»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ανόρθωσης, Τιμούρ Κετσπάγια, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ.

«Aν δούμε όλο το παιχνίδι, μπορεί να μην αξίζαμε τον βαθμό που πήραμε. Δεχθήκαμε γκολ και μετά να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Θέλω να υπάρχει στην ομάδα αυτό το χαρακτηριστικό που είχα και εγώ σαν παίκτης, να έχουν το πάθος και να κάνουν αυτό που οι ίδιοι δεν πίστευαν ότι θα κάνουν. Με την πίστη και τη θέληση πήραμε τον ένα βαθμό. Πιστεύω ότι τον χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο, υπάρχουν προβλήματα αγωνιστικά και οικονομικά. Ο κόσμος να σταθεί δίπλα στην ομάδα, τον θέλουμε σε κάθε παιχνίδι»

