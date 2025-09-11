ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανόρθωση για Κετσπάγια: «Καλωσόρισες στο σπίτι σου, μαζί θα τη σώσουμε»

Το βίντεο καλωσόρισμα της Ανόρθωσης στον Τιμούρ Κετσπάγια

Με ανάρτησή της, η «Κυρία» καλωσορίζει στο σπίτι του τον Τιμούρ Κετσπάγια. 

Το μήνυμα της Ανόρθωσης: 

Καλωσόρισες στο σπίτι σου, Τιμούρ Κετσπάγια. Η ψυχή δεν είναι λόγια, είναι παρουσία, και όσοι την έχουν δεν λυγίζουν σε καμία δυσκολία.Όλοι μαζί, θα τη σώσουμε.Μπορείς να στηρίξεις την ομάδα μας μέσω του προγράμματος Supporters, επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δυνατότητές σου.

 https://supporters.anorthosis.com

Δείτε το βίντεο πατώντας ΕΔΩ

 

