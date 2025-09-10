Κετσπάγια: «Δεν με ενδιαφέρει προπονητικά η δική μου παρουσία»

Τις πρώτες του δηλώσεις, στην τρίτη του θητεία στην Ανόρθωση, έκανε ο Τιμούρ Κετσπάγια, που δεν θέλησε να πει μεγάλα λόγια όσον αφορά τους στόχους της ομάδας της Αμμοχώστου.

«Μπορεί να έχω γίνει κουραστικός, είναι η τρίτη φορά που επιστρέφω στην Ανόρθωση. Μία ομάδα που με βοήθησε ως ποδοσφαιριστή να εκπληρώσω τα όνειρα μου, αλλά το σημαντικό με βοήθησε να ξεκινήσω ως προπονητής. Πετύχαμε αρκετά πράγματα, που κάποιοι ούτε στα όνειρά τους δεν μπορούσαν να φανταστούν.

Θέλουμε τον κόσμο δίπλα στην ομάδα γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική ομάδα, είναι το μόνο πράγμα που έφερε ο κόσμος από την Αμμόχωστο και έχουμε την ευθύνη όλοι να βοηθήσουμε. Δεν με ενδιαφέρει προπονητικά η δική μου παρουσία.

Σίγουρα προς το παρών δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο ότι θα πάρουμε τρόπαια. Να σταθεί δίπλα στην ομάδα. Όλοι έχουμε την ευθύνη να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή την ομάδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει προβληματισμός. Δεν ξεκίνησε όπως περίμενε ο κόσμος.

Είδαμε την ομάδα, αυτή τη στιγμή έχει να δει όλα τα προβλήματα που έχει. Από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα, ώστε να φύγει από τις περιπέτειες. Το ποδόσφαιρο άλλαξε στην Κύπρο, μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να ακολουθήσουν ομάδες όπως Πάφο και Άρη, όχι ότι ξέρουν καλύτερα από εμάς, αλλά έχουν την οικονομική δυνατότητα, που είναι σημαντικό σήμερα στο ποδόσφαιρο.

Από το πρώτο παιχνίδι θέλουμε να δούμε πόσο αγαπάει αυτή την ομάδα. Τώρα έχουμε άλλους στόχους σε σχέση με τις προηγούμενες θητείες. Ελπίζω να καταφέρουμε να κυνηγήσουμε ξανά τους πραγματικούς στόχους».