Τα πάει καλά στις πρεμιέρες η Ανόρθωση, με έναν μικρό αστερίσκο

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πρέπει να πας πολύ πίσω για να θυμηθείς την τελευταία ήττα της Ανόρθωσης σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ήπιε το πικρό ποτήρι της ήττας πριν 11 χρόνια, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν 2014-15, όταν και ηττήθηκε από την Ομόνοια με 3-2. Φυσικά υπάρχει ένας μικρός όμως… αστερίσκος. Τη σεζόν 2021-22 η Ανόρθωση έπαιζε την 1η αγωνιστική με την ΠΑΕΕΚ, όμως ο αγώνας αναβλήθηκε λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έτσι η πρεμιέρα της στην ουσία ήταν στη 2η στροφή του πρωταθλήματος κόντρα στη Δόξα, από την οποία ηττήθηκε με 3-2. Για αυτό και απουσιάζει η σεζόν 2021-22 από τον πιο κάτω πίνακα. Με την ΠΑΕΕΚ, όταν έγινε ο αγώνας, κέρδισε με 0-2 και… στατιστικά, έτσι, καταγράφεται ως νικηφόρα πρεμιέρα.

Γενικά η «Κυρία» δύσκολα χάνει αφού σε εννιά σεζόν πανηγύρισε πέντε νίκες και έφερε τέσσερις ισοπαλίες, με τις τρεις εξ αυτών να είναι με 0-0. Μία από αυτές ήταν με την Ομόνοια Αραδίππου κατά την περσινή περίοδο, όντας φιλοξενούμενη. Με τα «περιστέρια» θα τα πει και φέτος αλλά ως γηπεδούχος. Και σίγουρα θέλει να μπει με το δεξί στον νέο μαραθώνιο για να πάρει τα πάνω της, σε μία σεζόν με πολλά εμπόδια στον δρόμο της.

2014-15: Ομόνοια - Ανόρθωση 3-2

2015-16: Ανόρθωση - ΑΕΛ 2-0

2016-17: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 0-0

2017-18: Ανόρθωση - Nέα Σαλαμίνα 1-1

2018-19: Δόξα - Ανόρθωση 0-1

2019-20: AEΛ - Ανόρθωση 0-0

2020-21: Ανόρθωση - Ερμής 3-1

2022-23: Ολυμπιακός - Ανόρθωση 1-2

2023-24: Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 3-1

2024-25: Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 0-0

