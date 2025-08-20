Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μετά την ολοκλήρωση την προκριματικής φάσης, αναδείχτηκαν οι 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 13 προέρχονται από τη Super League, καθώς ο μόνος που έμεινε εκτός ήταν ο Πανσερραϊκος.
Αναλυτικά οι ομάδες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά με το νέο τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης είναι:
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Αρης
Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος
ΟΦΗ
Λεβαδειακός
Παναιτωλικός
Βόλος
ΑΕΛ
Κηφισιά
Ηλιούπολη
Αιγάλεω
Καβάλα
Athens Kallithea
Μαρκό
Ελλάς Σύρου
Ηρακλής