Ιδανικό για να κερδίσει χρόνο η Ανόρθωση

Η Ανόρθωση μπαίνει στον νέο μαραθώνιο από την έδρα της, αφού το προσεχές Σάββατο (20:00) θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου ως γηπεδούχος.

Άρα, θα έχει και το κοινό της δίπλα της σε αυτό το νέο ξεκίνημα, μιας και με τόσες μεταγραφές (18!), είναι άλλη ομάδα σε σχέση με πέρσι. Είναι αντιληπτό πως θα χρειαστεί τον χρόνο της και τα νικηφόρα αποτελέσματα θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Το πρόγραμμα πριν τη διακοπή είναι τέτοιο που τη... βοηθάει, αν και στο ποδόσφαιρο, ειδικά στα πρώτα στάδια, όλοι οι αντιπάλοι είναι σκληροτράχηλοι.

Μετά τα «περιστέρια» οι κυανόλευκοι θα παίξουν εκτός με τον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν δύο ματς με αντιπάλους που θα είναι φαβορί και καλείται να το αποδείξει και να κερδίσει χρόνο ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ομοιογενές ρόστερ.

Στο μεταξύ, ο αθλητικός διευθυντής, Απόστολος Μακρίδης, προσπαθεί να βάλει τις τελευταίες πινελιές στο ρόστερ. Και οι προσπάθειες θα εντατικοποιηθούν για απόκτηση επιθετικού. Θα υπάρξουν επίσης προσθαφαιρέσεις, με τον Ματίας Σπόλιαριτς να μην είναι στα πλάνα, ενώ έχει δοθεί δανεικός ο Γιώργος Παυλίδης στην ΠΑΕΕΚ.