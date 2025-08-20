Kι άλλο άκυρο της Μπρέντφορντ στη Νιούκαστλ για Ουισά

Η Νιούκαστλ είδε μία βελτιωμένη πρόταση για τον επιθετικό Γιοάν Ουισά να απορρίπτεται από τη Μπρέντφορντ. Η πρόταση ανερχόταν σε 35 εκατομμύρια λίρες συν 5 εκατ. σε δύσκολα επιτεύξιμα μπόνους, αλλά απορρίφθηκε.

Πηγές της Μπρέντφορντ, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν την υπόθεση, τόνισαν ότι ο σύλλογος δεν έχει δώσει τιμή-στόχο σε καμία ομάδα.

Ο Ουισά θέλει τη μεταγραφή στο St James’ Park με την Μπρέντφορντ νώριτερα το καλοκαίρι, ν’ απορρίπτει πρόταση 25 εκατ. λιρών από τη Νιούκαστλ για τον 28χρονο, ο οποίος σημείωσε 19 γκολ στην Premier League τη σεζόν 2024-25.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε επίσης δει πρότασή της να απορρίπτεται για τον διεθνή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τον Ιούλιο, έχοντας προηγουμένως δεχθεί απόρριψη και τον Ιανουάριο.

Ο Ουισά επέστρεψε από το προπονητικό καμπ προετοιμασίας της Μπρέντφορντ στην Πορτογαλία για να έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες για το μέλλον του με τη διοίκηση της ομάδας. Δεν αγωνίστηκε στην προετοιμασία και έλειπε από την αποστολή για την πρεμιέρα της Premier League απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου η Μπρέντφορντ ηττήθηκε με 3-1.

Η Νιούκαστλ έστρεψε το ενδιαφέρον της στον Βισά αφού αποσύρθηκε από την προσπάθεια για τον επιθετικό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ουγκό Εκιτίκε, ο οποίος τελικά υπέγραψε στη Λίβερπουλ. Η Νιούκαστλ έχασε αρκετούς στόχους για την επίθεση αυτό το καλοκαίρι εκτός από τον Εκιτίκε, μεταξύ των οποίων τον Ζοάο Πέδρο, τον Λίαμ Ντελάπ (και οι δύο στην Τσέλσι) και τον Μπέντζαμιν Σέσκο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Η αναζήτηση επιθετικού σχετίζεται με την επιθυμία του Αλεξάντερ Ίσακ να αποχωρήσει, με τον Σουηδό διεθνή να δηλώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι η σχέση του με τον σύλλογο «δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ο Oυισά, που εντάχθηκε στη Μπρέντφορντ από τη γαλλική Λοριάν το 2021, έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, ενώ ο σύλλογος της Premier League διατηρεί την επιλογή να επεκτείνει τους όρους του για επιπλέον 12 μήνες.

Η Μπρέντφορντ έχει περάσει ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών, με τον προπονητή Τόμας Φρανκ να αποχωρεί για την Τότεναμ μαζί με τρία μέλη του τεχνικού του επιτελείου. Στο μεταξύ, ο αρχηγός Κρίστιαν Νέργκααρντ υπέγραψε στην Άρσεναλ και ο επιθετικός των 20 γκολ Μπράιαν Εμπεουμό ολοκλήρωσε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Εμπεουμό και ο Βισά σημείωσαν μαζί 39 από τα 66 γκολ της Μπρέντφορντ στην περσινή Premier League.

Ο Βισά έχει καταγράψει 49 γκολ και 13 ασίστ σε 149 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπρέντφορντ.