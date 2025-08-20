ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ παραχώρησετην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, με τον Ισπανό τεχνικό να δηλώνει πως η ομάδα του είναι έτοιμη για την απαιτητική ευρωπαϊκή μάχη απέναντι στη Μπραν.

Ο τεχνικός των κιτρινοπράσινων τόνισε την πρόκληση που έχει μπροστά της η ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στις σημαντικές απουσίες που υπάρχουν για το αυριανό ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ανυπομονούμε για την πρόκληση. Γνωρίζουμε την ποιότητα του αντιπάλου και τη δύναμη που έχει στην έδρα του. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας στο αυριανό παιχνίδι. Ξεχώρισα αρκετούς παίκτες τους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά και εμείς έχουμε την ποιότητα και ικανούς ποδοσφαιριστές. Αύριο θα είναι μια μάχη για το ποιος θα επικρατήσει».

Για τις απουσίες του Άνχελ Γκαρσία και του Νάλι:

«Ο Άνχελ τραυματίστηκε στον επαναληπτικό με τη Λέγκια και θα απουσιάσει για καιρό. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και είναι κρίμα. Ο Νάλι δεν είναι διαθέσιμος λόγω αποβολής. Πιστεύω, ωστόσο, ότι έχουμε το βάθος στο ρόστερ για να καλύψουμε τις απουσίες και να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί».

«Το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο λέει πολλά για την ομάδα μας. Ξέρουμε τις δυσκολίες, αλλά η πορεία μας είναι εξαιρετική τόσο για την ΑΕΚ όσο και για το κυπριακό ποδόσφαιρο».

Τους παίκτες εκπροσώπησε ο Ιβάνοβιτς:

«Είμαστε δυνατή ομάδα, ξέρουμε τι μας περιμένει»

 «Γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, το έχουμε παρατηρήσει όμως και εμείς έχουμε αρκετές δυνατότητες. Είμαστε δυνατή ομάδα και πιστεύουμε στις δυνατότητες μας και θα δούμε τι θα γίνει στο γήπεδο».

 

ΑΕΚ

