ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

Ο τεχνικός της Ομόνοιας, Χέννινγκ Μπεργκ, μίλησε στη δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα της ομάδας του στην Αυστρία, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της αναμέτρησης αλλά και την ανάγκη η ομάδα του να παρουσιαστεί με την απαιτούμενη ετοιμότητα.

Αναλυτικά:

Οι δηλώσεις του Μπεργκ:

Για το ματς και τον αντίπαλο:

«Ανυπομονούμε για αυτά τα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια καλύτερη ομάδα σε σχέση με προηγούμενους γύρους. Η Βόλφσμπεργκερ έπαιξε στα ίσα τον ΠΑΟΚ και περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο ματς, το οποίο όμως περιμένουμε με ενθουσιασμό».

 

Για τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Βόλφσμπεργκερ και πού θα κριθεί ο αγώνας:

«Είναι μια οργανωμένη ομάδα, πολύ καλή στο τρανζίσιον και αμύνεται καλά. Κόντρα στον ΠΑΟΚ έπαιξε με κλειστή προσέγγιση και ήταν δύο ισορροπημένα παιχνίδια. Κάθε ομάδα έχει δυνατά και αδύνατα σημεία, όμως δεν είναι δική μου δουλειά να τα αναλύσω δημόσια. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να παρουσιαστούμε στο καλύτερο μας επίπεδο. Οι λεπτομέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτού του είδους τις αναμετρήσεις».

 

Για την ετοιμότητα της Ομόνοιας:

«Ελπίζουμε πως ναι, θα είμαστε έτοιμοι. Η περίοδος προετοιμασίας ήταν απαιτητική, όμως μετά το ματς με την ΑΕΚ Αθηνών δείξαμε βελτίωση. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, αν και ήταν δύσκολα παιχνίδια – ίσως περισσότερο απ’ ό,τι δείχνουν τα σκορ. Αν δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Τώρα όμως μας περιμένουν διαφορετικού τύπου αγώνες, απέναντι σε ομάδα με άλλα χαρακτηριστικά και από άλλο πρωτάθλημα».

 

Για το αν θα αλλάξει το πλάνο του με βάση τον αντίπαλο:

«Κάθε αντίπαλος έχει διαφορετικό στυλ στο πώς επιτίθεται ή αμύνεται. Ο σχηματισμός και το πλάνο μας προσαρμόζονται ανάλογα με τους χώρους που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ή να περιορίσουμε. Η Βόλφσμπεργκερ είναι πολύ δυνατή αμυντικά. Θα χρειαστεί να είμαστε δημιουργικοί, να φτιάξουμε φάσεις και να διαχειριστούμε σωστά τη στρατηγική, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για διπλά παιχνίδια. Πρέπει να παρουσιαστούμε στο καλύτερό μας επίπεδο».

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φλέτσερ κάνει λόγο για επαφές της Ομόνοιας με τον Μαέ μετά το «διαζύγιο» με Στόουκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

Ελλάδα

|

Category image

«Σκανάρει» Τόμας ο ΑΠΟΕΛ – Γνωστή συνταγή για Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρέλα στην Πάφο: Έφυγαν 2.000 εισιτήρια στο... άψε-σβήσε!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έλαβαν την ευχή για τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο – Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πολυκάρπου: «Ήταν τιμή μου... κάτι ανεκτίμητο που λίγοι ζουν»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία στην Άρσεναλ για Χάβερτς, ψάχνει επιθετικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κάνει το «μπαμ» ο ΠΑΟΚ και κλείνει τον Ζαφείρη για τον χειμώνα!

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη