Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

Ο τεχνικός της Ομόνοιας, Χέννινγκ Μπεργκ, μίλησε στη δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα της ομάδας του στην Αυστρία, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία της αναμέτρησης αλλά και την ανάγκη η ομάδα του να παρουσιαστεί με την απαιτούμενη ετοιμότητα.

Αναλυτικά:

Οι δηλώσεις του Μπεργκ:

Για το ματς και τον αντίπαλο:

«Ανυπομονούμε για αυτά τα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια καλύτερη ομάδα σε σχέση με προηγούμενους γύρους. Η Βόλφσμπεργκερ έπαιξε στα ίσα τον ΠΑΟΚ και περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο ματς, το οποίο όμως περιμένουμε με ενθουσιασμό».

Για τα δυνατά και αδύνατα σημεία της Βόλφσμπεργκερ και πού θα κριθεί ο αγώνας:

«Είναι μια οργανωμένη ομάδα, πολύ καλή στο τρανζίσιον και αμύνεται καλά. Κόντρα στον ΠΑΟΚ έπαιξε με κλειστή προσέγγιση και ήταν δύο ισορροπημένα παιχνίδια. Κάθε ομάδα έχει δυνατά και αδύνατα σημεία, όμως δεν είναι δική μου δουλειά να τα αναλύσω δημόσια. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να παρουσιαστούμε στο καλύτερο μας επίπεδο. Οι λεπτομέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτού του είδους τις αναμετρήσεις».

Για την ετοιμότητα της Ομόνοιας:

«Ελπίζουμε πως ναι, θα είμαστε έτοιμοι. Η περίοδος προετοιμασίας ήταν απαιτητική, όμως μετά το ματς με την ΑΕΚ Αθηνών δείξαμε βελτίωση. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, αν και ήταν δύσκολα παιχνίδια – ίσως περισσότερο απ’ ό,τι δείχνουν τα σκορ. Αν δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Τώρα όμως μας περιμένουν διαφορετικού τύπου αγώνες, απέναντι σε ομάδα με άλλα χαρακτηριστικά και από άλλο πρωτάθλημα».

Για το αν θα αλλάξει το πλάνο του με βάση τον αντίπαλο:

«Κάθε αντίπαλος έχει διαφορετικό στυλ στο πώς επιτίθεται ή αμύνεται. Ο σχηματισμός και το πλάνο μας προσαρμόζονται ανάλογα με τους χώρους που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ή να περιορίσουμε. Η Βόλφσμπεργκερ είναι πολύ δυνατή αμυντικά. Θα χρειαστεί να είμαστε δημιουργικοί, να φτιάξουμε φάσεις και να διαχειριστούμε σωστά τη στρατηγική, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για διπλά παιχνίδια. Πρέπει να παρουσιαστούμε στο καλύτερό μας επίπεδο».