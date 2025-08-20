ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισόπαλο 2-2 το φιλικό της ΕΝΠ με τον Σπάρτακο στο Παραλίμνι

Ισόπαλο 2-2 το φιλικό της ΕΝΠ με τον Σπάρτακο στο Παραλίμνι

Ισόπαλο 2-2 έληξε το φιλικό παιχνίδι της Τετάρτης (20/08) ανάμεσα στην ΕΝΠ και τον Σπάρτακο, το οποίο διεξήχθη στο «Τάσος Μάρκου».

Ο προπονητής των «βυσσινί», Νταμίρ Κάναντι, έδωσε χρόνο σε νέαρους και σε παίκτες που δεν είχαν χρόνο πολύ χρόνο συμμετοχής στο πρόσφατο φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ.

Τα γκολ για την ΕΝΠ σημείωσαν οι νεαροί Σολωμού και Κύζας, με την ομάδα να δείχνει ανταγωνιστικό πρόσωπο σε ένα ματς περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

