Ο Νατέλ ήταν η υπέρβαση και μάλλον ο τελευταίος

Ο Λέο Νατέλ θα συνυπάρξει ξανά με τον Πάολο Τραμετσάνι, αυτή τη φορά στην ΑΕΛ η οποία έκανε την υπέρβασή της για τον Βραζιλιάνο επιθετικό. Και εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ήταν και το τελευταίο κομμάτι στο γαλαζοκίτρινο παζλ στο οποίο μπήκαν άλλα δώδεκα τη φετινή σεζόν. Δεν θα γίνει δηλαδή άλλη απόκτηση επιθετικού αφού ο Νατέλ μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση και μαζί με τους Φεριέρ, Φορεστιέρι και Μακρή, θα αποτελέσουν τις επιλογές του Ιταλού τεχνικού για τη γραμμή κρούσης.

«Η οδηγία από τον προπονητή μας είναι ότι προχωράει με αυτούς που έχει εκτός αν γίνει κάποια αποχώρηση. Μπορεί και να παίξει στα άκρα και να σκοράρει, αυτόν μας υπέδειξε ο προπονητής μας και τον πήραμε», είπε σε χθεσινές του ραδιοφωνικές τοποθετήσεις ο εκπρόσωπος Τύπου Νικόλας Λεβέντης.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για την εντός έδρας αναμέτρηση της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό, ο Πάολο Τραμετσάνι δεν υπολογίζει στον Ιμανισίμγουε ο οποίος υπέστη θλάση. Επιπρόσθετα πολύ δύσκολα θα μπει στην αποστολή ο Νατέλ, ακόμη και αν εγγραφεί αφού απόψε θα έρθει στην Κύπρο. Από την άλλη ο Νταβόρ είναι ετοιμοπόλεμος.