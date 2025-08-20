«Στο στόχαστρο της Μαρσέιγ ο Τσιμίκας»

Η πορεία του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ αναμένεται να φτάσει στο τέλος της, με τον Έλληνα μπακ να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Κι ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον έμπειρο ποδοσφαιριστή με ενδεχόμενη επιστροφή στον Ολυμπιακό, οι Γάλλοι αναφέρουν ότι ο Τσίμι είναι στο στόχαστρο της Μαρσέιγ.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, οι Μασσαλοί έχουν στο στόχαστρο τον 29χρονο μπακ, με το δημοσίευμα να τονίζει πως «στη Μαρσέιγ ελπίζουν να αποκτήσουν τον παίκτη αυτό το καλοκαίρι, το επιθετικό του προφίλ ταιριάζει στο σύστημα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι».

Ο Τσιμίκας αγωνίστηκε στην Αγγλία την τελευταία πενταετία, μετρώντας 115 συμμετοχές και τέσσερις τίτλους με τους «κόκκινους».

