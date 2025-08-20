Έκανε… προκοπή με Γιάννη η ορεξάτη Ελλάδα και σάρωσε με 100άρα τη Λετονία!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φοράει για πρώτη φορά φέτος τη γαλανόλευκη, η Ελλάδα σάρωσε με σκορ 104-86 τη Λετονία μπροστά σε περίπου 10.000 φιλάθλους στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις και έδειξε πόσο διαφορετική είναι με τον «Greek Freak» στο παρκέ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ξεκίνησε από νωρίς ορεξάτος και παρέσυρε και τους υπόλοιπους, με την Εθνική Ελλάδος να κλείνει το φοβερό της πρώτο ημίχρονο με 61 πόντους και 8/12 τρίποντα. Η διαφορά «έπαιζε» διαρκώς από εκεί και πέρα σε διψήφια νούμερα, με την Ελλάδα να νικάει πολύ εύκολα μία αξιόλογη ομάδα που πάει με βλέψεις στο Ευρωμπάσκετ.

Κορυφαίος για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που χωρίς να πατήσει καν το «γκάζι» ήταν ασταμάτητος και στις δύο πλευρές του παρκέ με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Πολύ καλός ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 14 πόντους και 4 εύστοχα τρίποντα, ενώ 11 πόντους με 3/3 τρίποντα είχε ο εξαιρετικός Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και 8 πόντους μαζί με 10 ασίστ ο Κώστας Σλούκας, με όλους πάντως να βάζουν το λιθαράκι τους στη νίκη.

Επόμενο και προτελευταίο φιλικό για την Ελλάδα αυτό κόντρα στην Ιταλία την Παρασκευή (22/08, 20:00), ξανά στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86

sportfm.gr