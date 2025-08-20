Νίκολιτς: «Να παίξουμε έξυπνα και με υπομονή – Είμαστε πιο έτοιμοι μετά τις δύσκολες προκρίσεις»

Ο κόουτς της «Ένωσης» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου, εκτός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ για τα Playoffs των προκριματικών του Conference League, είπε:

«Καλησπέρα σε όλους, όχι πολλοί εδώ σήμερα, πρώτος αγώνας των πλέι οφ ανάμεσα σε δυο πολύ καλές ομάδες που αξίζουν και οι δυο να είναι στη League Phase αλλά δυστυχώς μόνο μια θα περάσει. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, γίγαντας ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σπουδαία ομάδα από τα παιδικά μου χρόνια μαζί με Πόρτο, Μπενφίκα και Άγιαξ που μεγάλωσα με αυτές τις ομάδες, μπορείς να δεις τους τίτλους της, να νιώσεις την ιστορία της, να το σεβαστείς αυτό αλλά και να προετοιμαστείς για αυτό.

Έχω προετοιμάσει την ομάδα, έχουμε πίστη, βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα, έχουμε πολλά να διορθώσουμε αλλά τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αυτό που είμαστε, να ανταγωνιστούμε σκληρά και να παίξουμε 90 λεπτά με πλήρη εστίαση, να σεβαστούμε το αγωνιστικό μας πλάνο και πίστη στις δυνατότητές μας και με αυτοπεποίθηση σε αυτό το ιστορικό γήπεδο να παίξουμε έξυπνα, ισορροπημένα, έξυπνα και με υπομονή».

Για τις αγωνιστικές διαφορές που έχει η Άντερλεχτ σε σχέση με άλλες ομάδες: «Σε κάθε γύρο θα ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων. Η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού ήταν πολύ καλές ομάδες για το επίπεδο της διοργάνωσης όταν έγινε η κλήρωση, τώρα όταν περάσαμε αυτές τις ομάδες είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένη.

Το ίδιο και η Άντερλεχτ, έπαιξε με Χάκεν και Σερίφ Τιρασπόλ, είναι ομάδα με καλό προπονητή και καλούς νέους κι έμπειρους παίκτες όπως ο Ντόλμπεργκ και ο Αζάρ, η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερη ομάδα και πιο δυνατός αντίπαλος σε σχέση με τους δυο προηγούμενους γύρους. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις με καλούς παίκτες, εξαιρετικά οργανωμένοι όταν έχουν τις κατοχές και πολλή ποιότητα, δεν θα πω άλλα δημοσίως».

Για το πρωτάθλημα που αρχίζει και το γεγονός πως η ΑΕΚ κοντράρεται με αντιπάλους επιπέδου: «Δεν θέλαμε την αναβολή της πρεμιέρας αλλά τώρα θα μιλήσω για την Άντερλεχτ που αξίζει την συγκέντρωσή μας, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.

Αντιμετωπίσαμε δυο δύσκολους αντιπάλους που μας βοήθησαν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, αν περάσουμε στην επόμενη φάση θα ισχύει πολλαπλά. Στο αυριανό ματς ξεκινάμε από το 50-50, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία καθώς πρόκειται για αθλητές, επαγγελματίες και πρέπει να δείχνεις σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητες».

Για τον ρόμβο: «Όπως έχετε δει στις προπονήσεις έχουμε δοκιμάσει 2-3 διαφορετικούς σχηματισμούς. Για να παίξουμε τον ρόμβο πρέπει να έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, όπως γνωρίζετε είναι το εξάρι που χρειαζόμαστε και περιμένουμε εδώ και καιρό και φυσικά είναι και η απουσία του Ρομπέρτο Περέιρα που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ίσως ο καλύτερος σε αυτή τη διάταξη, έχει αποδώσει εξαιρετικά, είχε σκοράρει οπότε είναι ένας παίκτης που θα μας λείψει. Πάντως δοκιμάζουμε και διαφορετικά σχήματα που ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στη διάρκεια του αγώνα.

Υπάρχουν πολλές ιδέες όμως έφτασε η στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τις δικές μας δυνατότητες για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να είμαστε ρεαλιστές. Αυτός ο ρόμβος, είναι ένας σχηματισμός που έχει προσφέρει σταθερότητα στην ομάδα, έχουμε μεγαλύτερη κατοχή οπότε ναι μεν μας προκαλεί δυσκολία στο σκοράρισμα αλλά μας προσφέρει σταθερότητα ειδικά στην άμυνα».