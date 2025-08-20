ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Καλάμπρια, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς η λίστα του Παναθηναϊκού ενόψει Σάμσουνσπορ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Καλάμπρια, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς η λίστα του Παναθηναϊκού ενόψει Σάμσουνσπορ

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε στην UEFA τη λίστα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τις αναμετρήσεις με την Σάμσουνσπορ, συμπεριλήφθηκε ο Καλάμπρια, αλλά και ο Τζούριτσιτς για τη ρεβάνς. Εκτός ο Γέντβαϊ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ με απογευματινή προπόνηση στο Κορωπί και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η λίστα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στους οποίους μπορεί να στηριχθεί ο Ρουί Βιτόρια.

O Πορτογάλος κόουτς ασφαλώς και υπολογίζει τον Ντάβιντε Καλάμπρια που προπονήθηκε κανονικά και είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ενώ και ο Τζούριτσιτς είναι παρών στη λίστα, αν και θ' απουσιάσει από το πρώτο ματς λόγω των ενοχλήσεων που του στέρησαν τη συμμετοχή και στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ.

Επέστρεψε στα πλάνα του προπονητή του ο Τάσος Μπακασέτας, εκτός έμεινε ο Τιν Γέντβαϊ που έκανε θεραπεία έπειτα από το διάστρεμμα που είχε υποστεί.

Αναλυτικά η λίστα των «πράσινων»:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Στο στόχαστρο της Μαρσέιγ ο Τσιμίκας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε… προκοπή με Γιάννη η ορεξάτη Ελλάδα και σάρωσε με 100άρα τη Λετονία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase

Ελλάδα

|

Category image

Ισόπαλο 2-2 το φιλικό της ΕΝΠ με τον Σπάρτακο στο Παραλίμνι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το MLS επιτρέπει στην Κολόμπους Κρου να έχει παλαιστινιακές σημαίες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα 20 εκατομμύρια του Λάζαρ Μάρκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Σίτι ο Λιούις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Καλάμπρια, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς η λίστα του Παναθηναϊκού ενόψει Σάμσουνσπορ

Ελλάδα

|

Category image

Kι άλλο άκυρο της Μπρέντφορντ στη Νιούκαστλ για Ουισά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Πέλκα, Σορετίρε που δεν «πέταξαν» για Κροατία

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φλέτσερ κάνει λόγο για επαφές της Ομόνοιας με τον Μαέ μετά το «διαζύγιο» με Στόουκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

Ελλάδα

|

Category image

«Σκανάρει» Τόμας ο ΑΠΟΕΛ – Γνωστή συνταγή για Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη