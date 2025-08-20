Με Καλάμπρια, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς η λίστα του Παναθηναϊκού ενόψει Σάμσουνσπορ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ με απογευματινή προπόνηση στο Κορωπί και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η λίστα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στους οποίους μπορεί να στηριχθεί ο Ρουί Βιτόρια.

O Πορτογάλος κόουτς ασφαλώς και υπολογίζει τον Ντάβιντε Καλάμπρια που προπονήθηκε κανονικά και είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, ενώ και ο Τζούριτσιτς είναι παρών στη λίστα, αν και θ' απουσιάσει από το πρώτο ματς λόγω των ενοχλήσεων που του στέρησαν τη συμμετοχή και στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ.

Επέστρεψε στα πλάνα του προπονητή του ο Τάσος Μπακασέτας, εκτός έμεινε ο Τιν Γέντβαϊ που έκανε θεραπεία έπειτα από το διάστρεμμα που είχε υποστεί.

Αναλυτικά η λίστα των «πράσινων»:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

