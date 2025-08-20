ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Πέλκα, Σορετίρε που δεν «πέταξαν» για Κροατία

Με δύο επιπλέον προβλήματα αναχώρησε για την Κροατία η αποστολή του ΠΑΟΚ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Ριέκα (Πέμπτη 21/8, 21:45) για τα Play Off του UEFA Europa League.

Ο Δημήτρης Πέλκας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και δεν προπoνήθηκε, όπως κι ο Σόλα Σορετίρε που δέχθηκε μία κλωτσιά στην προπόνηση. Οι δύο παίκτες υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον Τάισον, που δούλεψε ατομικά, δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον επικείμενο αγώνα.

Από την άλλη, νέο πρόσωπο στην αποστολή των «ασπρόμαυρων» είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα στην Κροατία, αν και μετρά λίγες προπονήσεις στα πόδια του, όπως και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε αφήσει εκτός από τις δύο αναμετρήσεις με τη Βόλφσμπεργκερ.

 

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τη Ριέκα στην Κροατία αποτελείται από τους:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Ντεσπόντοφ,  Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ, Μύθου.

Αναφορικά με τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη από τη Σλάβια Πράγας, ο πρόεδρος του τσέχικου συλλόγου, Γιάροσλαβ Τβρντικ, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη συμφωνία, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα Social Media: «Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο ‘’Ζάφι’’ θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».  

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη