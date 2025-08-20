Το MLS επιτρέπει στην Κολόμπους Κρου να έχει παλαιστινιακές σημαίες!

Μετά από 38 γκολ σε 59 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Αχλί, ο Γουεσάμ Αμπού Αλί συνεχίζει την καριέρα του στις ΗΠΑ και το MLS, παίρνοντας μεταγραφή στην Κολόμπους Κρου.

Παρότι γεννήθηκε στο Άαλμποργκ και εκπροσώπησε τη Δανία σε επίπεδο από Κ17 έως Κ20, ο 26χρονος επιθετικός αποφάσισε το 2024 θα φορέσει το εθνόσημο της Παλαιστίνης, από την οποία κατάγεται.

Και με τον Αλί να αγωνίζεται πλέον στις HΠA, οι ιθύνοντες του MLS αποφάσισαν να κάνουν μία εξαίρεση στον κανονισμό που απαγορεύει την ύπαρξη σημαιών που δεν βρίσκονται σε μόνιμη βάση στις κερκίδες.

Πρόκειται για μια πολιτική που εισήχθη μετά το ξέσπασμα του πολέμου της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, με την Κρου να ζητά εκ μέρους των οπαδών της ειδική άδεια για να μπορεί να εμφανιστεί η παλαιστινιακή σε συγκεκριμένο σημείο του Lower.com Field.

Σημειώνεται πως κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στην περίπτωση της Φιλαδέλφεια Γιούνιον, που είχε εξασφαλίσει άδεια για σημαίες του Ισραήλ, ελέω της παρουσίας του Τάι Μπαρίμπο στο ρόστερ.

sportfm.gr