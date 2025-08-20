ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Σίτι ο Λιούις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Σίτι ο Λιούις

Η Μάντσεστερ Σίτι και ο Ρίκο Λιούις έδωσαν τα χέρια σε μία συμφωνία για νέο συμβόλαιο.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε σε συμφωνία με τον Ρίκο Λιούις για νέο συμβόλαιο. Δεν έχει υπογραφεί ακόμη κάτι, αλλά όλες οι πλευρές εργάζονται ώστε ο 20χρονος να ανανεώσει με τον σύλλογο της Premier League έως το 2030. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης επιλογή επέκτασης για ακόμη 12 μήνες.

Το νέο συμβόλαιο έρχεται έπειτα από το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία στο παρελθόν δούλευε για να αποκτήσει τον Λιούις.

Το τρέχον συμβόλαιο του Άγγλου με το Etihad Stadium λήγει το 2028.

Ο Λιούις, που μπορεί να αγωνιστεί ως δεξιός μπακ, αριστερός μπακ και στη βάση του κέντρου, εντάχθηκε στη Σίτι σε ηλικία οκτώ ετών και έχει πραγματοποιήσει 94 εμφανίσεις υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα από τότε που ανέβηκε στην πρώτη ομάδα τον Αύγουστο του 2022.

Έχει βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει την Premier League και το Champions League σε αυτό το διάστημα και αγωνίστηκε 44 φορές τη σεζόν που πέρασε.

Ο Λιούις ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Σίτι στην Premier League απέναντι στη Γουλβς το Σάββατο, δίνοντας την ασίστ για το πρώτο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο Μόλινιου.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Στο στόχαστρο της Μαρσέιγ ο Τσιμίκας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε… προκοπή με Γιάννη η ορεξάτη Ελλάδα και σάρωσε με 100άρα τη Λετονία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase

Ελλάδα

|

Category image

Ισόπαλο 2-2 το φιλικό της ΕΝΠ με τον Σπάρτακο στο Παραλίμνι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το MLS επιτρέπει στην Κολόμπους Κρου να έχει παλαιστινιακές σημαίες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα 20 εκατομμύρια του Λάζαρ Μάρκοβιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Σίτι ο Λιούις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Καλάμπρια, Μπακασέτα και Τζούριτσιτς η λίστα του Παναθηναϊκού ενόψει Σάμσουνσπορ

Ελλάδα

|

Category image

Kι άλλο άκυρο της Μπρέντφορντ στη Νιούκαστλ για Ουισά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Πέλκα, Σορετίρε που δεν «πέταξαν» για Κροατία

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φλέτσερ κάνει λόγο για επαφές της Ομόνοιας με τον Μαέ μετά το «διαζύγιο» με Στόουκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

Ελλάδα

|

Category image

«Σκανάρει» Τόμας ο ΑΠΟΕΛ – Γνωστή συνταγή για Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη