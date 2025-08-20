Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Σίτι ο Λιούις

Η Μάντσεστερ Σίτι και ο Ρίκο Λιούις έδωσαν τα χέρια σε μία συμφωνία για νέο συμβόλαιο.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε σε συμφωνία με τον Ρίκο Λιούις για νέο συμβόλαιο. Δεν έχει υπογραφεί ακόμη κάτι, αλλά όλες οι πλευρές εργάζονται ώστε ο 20χρονος να ανανεώσει με τον σύλλογο της Premier League έως το 2030. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης επιλογή επέκτασης για ακόμη 12 μήνες.

Το νέο συμβόλαιο έρχεται έπειτα από το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία στο παρελθόν δούλευε για να αποκτήσει τον Λιούις.

Το τρέχον συμβόλαιο του Άγγλου με το Etihad Stadium λήγει το 2028.

Ο Λιούις, που μπορεί να αγωνιστεί ως δεξιός μπακ, αριστερός μπακ και στη βάση του κέντρου, εντάχθηκε στη Σίτι σε ηλικία οκτώ ετών και έχει πραγματοποιήσει 94 εμφανίσεις υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα από τότε που ανέβηκε στην πρώτη ομάδα τον Αύγουστο του 2022.

Έχει βοηθήσει την ομάδα του να κατακτήσει την Premier League και το Champions League σε αυτό το διάστημα και αγωνίστηκε 44 φορές τη σεζόν που πέρασε.

Ο Λιούις ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Σίτι στην Premier League απέναντι στη Γουλβς το Σάββατο, δίνοντας την ασίστ για το πρώτο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο Μόλινιου.