Αυτή τη φορά τι θα μας δείξει

Το τελευταίο της φιλικό πριν από την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς δίνει απόψε η Ανόρθωση.

Η ομάδα της Αμμοχώστου θα αντιμετωπίσει στις 20:00 τον Σπάρτακο Κιτίου, που θα αποτελέσει την τελευταία της πρόβα.

Είναι αλήθεια ότι η ομάδα του Χοακίν Γκόμεθ δεν άφησε ικανοποιητικές εντυπώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός.

Φυσικά τα φιλικά, όπως και το σημερινό, αποτελεί καθαρά ευκαιρία για τους προπονητές για να εξάγουν συμπεράσματα.

Κατά πόσον θα αλλάξει η εικόνα της Ανόρθωσης στις επίσημες υποχρεώσεις θα φανεί στην πορεία του χρόνου, αφού είναι γεγονός ότι οι πολλές προσθήκες απαιτούν χρόνο προσαρμογής για να δέσει η ομάδα.