BINTEO: Συγκλονιστικές στιγμές, έκλαψε ο Σαλάχ ακούγοντας σύνθημα για τον Ζότα

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ το βράδυ της Παρασκευής (15/8) αμέσως μετά το φινάλε του Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ (4-2) για την 1η αγωνιστική της Premier League, στο πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι των Reds μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα που συγκλόνισε τον κόσμο του αθλητισμού.

Μετά τη νίκη των γηπεδούχων, ο Μο Σαλάχ βρέθηκε μπροστά στο Kop για να χειροκροτήσει τους φίλους της Λίβερπουλ που τραγουδούσαν σύνθημα για τον Ζότα. “Πλημμυρισμένος” από συναισθήματα, ο Αιγύπτιος επιθετικός “έσπασε” ακούγοντας το σύνθημα και δάκρυσε, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τις συγκλονιστικές στιγμές που ράγισαν καρδιές.

Μάλιστα, ο Σαλάχ πανηγύρισε το γκολ του με τον τρόπο που συνήθιζε να κάνει ο Πορτογάλος αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής.

Πηγή: sport24.gr