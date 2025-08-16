Οι Ισπανοί και οι άλλοι στα χέρια του Αυγουστή

Ο Μπράντον Τόμας έγινε ο δεύτερος Ισπανός ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ του Απόλλωνα την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Είχε προηγηθεί ο Ισπανός Σέρχιο Καστέλ. Αμφότεροι οι επιθετικοί από την Ιβηρική Χερσόνησο ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο την επιθετική γραμμή της ομάδας της Λεμεσού ενόψει της νέας χρονιάς.

Εξάλλου, στις επιλογές του Σωφρόνη Αυγουστή βρίσκεται και ο Πέδρο Μάρκες που ήδη έδωσε τα προηγούμενα χρόνια διαπιστευτήρια για το τι μπορεί να προσφέρει στη γραμμή κρούσης.

Επιπλέον, σε αυτούς προστίθεται και ο Κλίντον Ντουοντού που φανέρωσε την περασμένη χρονιά πολύ καλά στοιχεία και άφησε υποσχέσεις για ακόμη καλύτερη χρονιά. Είναι γεγονός ότι οι ιθύνοντες του Απόλλωνα είχαν θέσει εξαρχής ως προτεραιότητα τη δυναμική ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, κι αυτό έγινε μέσα από τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Το ζητούμενο πλέον είναι να φανεί αυτή η ποιοτική ενίσχυση και εντός του γηπέδου.

Στο μεταξύ, απόψε (20:00) o Aπόλλωνας δίνει την πρόβα τζερενάλε ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος, δίνοντας φιλικό απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.