Φεύγουν γρήγορα τα εισιτήρια για το Ελλάδα vs Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Μετά την εξαιρετική εμπειρία του ECOMMBX Cup και με το FIBA EuroBasket 2025 να πλησιάζει γοργά, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες μέρες η διάθεση των εισιτηρίων των αγώνων της Εθνικής Ελλάδας στο επερχόμενο Ευρωμπάσκετ που θα γίνει στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, μεταξύ 28 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή εισιτηρίων για το Ελλάδα-Ιταλία έχει φέρει μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού τις τελευταίες ημέρες για το συγκεκριμένο ματς, το οποίο θα γίνει… ξανά sold out τις επόμενες μέρες. Την ίδια στιγμή, προς sold out πάει και ο αγώνας της Ελλάδας με την Βοσνία και Ερζεγοβίνη, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια της κατηγορίας 1 και 5, ενώ απομένουν μερικά εισιτήρια για τις κατηγορίες 2, 3 και 4. Επίσης έχουν εξαντληθεί όλα τα VIP εισιτήρια, ενώ υπάρχουν λίγα διαθέσιμα στα courtside.

Περίπου 8000 φίλαθλοι θα βρεθούν στο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού ώστε να παρακολουθήσουν τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, όπως τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου και Ντίνο Μήτογλου να αντιμετωπίζουν τα αστέρια των Βόσνιων, όπως τον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 15:00, ενώ θα ακολουθήσει την ίδια μέρα, το παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου με την Γεωργία (18:15). Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eurobasket.cbf.basketball/

Ήδη sold out είναι το ματς της Ελλάδας με την Ισπανία (4/9), ενώ προς το sold out οδεύει και το παιχνίδι με την Εθνική μας ομάδα, που είναι προγραμματισμένο το Σάββατο 30 Αυγούστου.

