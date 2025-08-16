Όταν ο Νατέλ ευχαριστούσε τον Θεό που ήρθε ο Τραμετσάνι

Η απόκτηση του Λέο Νατέλ αναμφίβολα είναι επιλογή που επέλεξε ο Πάολο Τραμετσάνι. Ακόμη κι αν δεν ήταν ο ίδιος που έβαλε το όνομά του στο τραπέζι, τότε το ενέκρινε με τα χίλια του.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί ξανά, πάλι στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στην κοινή τους θητεία στον ΑΠΟΕΛ.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του ο Νατέλ, τον Δεκέμβριο του 2018 στο επίσημο περιοδικό της ομάδας της Λευκωσίας, αναφέρθηκε πόσο τον είχε βοηθήσει η έλευση του Πάολο Τραμετσάνι.

«Ο νέος προπονητής μας, ο κ. Τραμεντζάνι ήρθε και μου έδειξε εμπιστοσύνη κι εγώ έκανα τη δουλειά μου, προσπαθώντας πάντα να δείξω ότι θα μπορούσα να βοηθήσω μέσα στο γήπεδο. Δούλεψα σκληρά στις προπονήσεις και ευχαριστώ τον Θεό που από τη στιγμή που ήρθε αυτός, τα πράγματα άλλαξαν προς το καλύτερο» είχε αναφέρει.

Το ζητούμενο πλέον για τους δυο, η χημεία να δουλέψει και στην ΑΕΛ, όπου υπάρχουν πιο απαιτητικοί στόχοι στη νέα χρονιά.