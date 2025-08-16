Στην ίδια (κυπριακή) στέγη και τέταρτος πρώην ΑΠΟΕΛίστας

Επίσημη μορφή πήρε η ένταξη ενός ακόμη πρώην παίκτη του ΑΠΟΕΛ στην Freedom24 Krasava ENY Ύψωνα, η οποία ανακοίνωσε τον Ράντοσαβ Πέτροβιτς.

Θυμίζουμε ότι η νεοφώτιστη ομάδα είχε πάρει επίσης τους Σαρφό, Τσεμπάκ και Κιντιγιά, οι οποίοι πέρσι αγωνίζονταν στους γαλαζοκιτρίνους.

Η ανακοίνωση:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Ράντοσαβ Πέτροβιτς (Radosav Petrovic) για την περίοδο 2025/26 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα ακόμα χρόνο. Ο Ράντοσαβ αγωνίζεται ως αμυντικός.

Ο Ράντοσαβ Πέτροβιτς γεννήθηκε στις 08/03/1989 στην Σερβία και έχει πλούσιο βιογραφικό με παρουσία σε ομάδες όπως Μπλάκμπερν, Σπόρτιγκ Λ., Ρίο Άβε, Αλμερία, Σαραγόσα κ.α.

Στην Κύπρο ήρθε το καλοκαίρι του 2023 για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, έχοντας 46 συμμετοχές πετυχαίνοντας και 1 γκολ. Φόρεσε επίσης το εθνόσημο της Σερβίας 44 φορές έχοντας πετύχει και 2 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».