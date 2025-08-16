ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου με Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο DFL Super Cup

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου με Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο DFL Super Cup

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν στη Γερμανία ξεκινά με τον τελικό του DFL Super Cup, καθώς απόψε στις 21:30 η Στουτγκάρδη υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στη Mercedes-Benz Arena. Οι δύο ομάδες κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, με στόχο να μπουν με το δεξί στη σεζόν, και η Stoiximan προσφέρει δεκάδες στοιχηματικές επιλογές για κάθε πτυχή του αγώνα.

Η νίκη της Στουτγκάρδης αποτιμάται από την Stoiximan στα 5.00, ενώ η ισοπαλία προσφέρεται στα 4.50. Το φαβορί της αναμέτρησης, Μπάγερν Μονάχου, έχει απόδοση 1.60 για νίκη στην κανονική διάρκεια. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται παράταση, το ενδεχόμενο ο τίτλος να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι αποτιμάται στο 7.70, για όσους επιλέξουν μία από τις δύο ομάδες να επικρατήσει με αυτόν τον τρόπο.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις ειδικές επιλογές της Stoiximan, το σενάριο να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 2.12, ενώ για όσους προβλέπουν ισορροπημένο ξεκίνημα, το ενδεχόμενο το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισόπαλο αποτιμάται στο 2.57. Επιπλέον, διαθέσιμες είναι δεκάδες αγορές για σκόρερ, ακριβές σκορ, συνδυαστικά στοιχήματα μέσω Bet Builder και πολλά ακόμα.

Ο τελικός Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου παίζεται απόψε στη Stoiximan.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σεφτές για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα με τριάρα και δύο παίκτες... παραπάνω!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προανήγγειλε την απόκτηση του Νανού ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου 3-0: Θετική πρόβα για την «Κυρία» με τρεις κεφαλιές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με νίκη και επιστροφή Γιούσεφ έκλεισε τα φιλικά ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με... υπογραφή Χάαλαντ η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Γερμανίας: Χωρίς εκπλήξεις και με μοναδικό θύμα τη Νυρεμβέργη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη και καλή εικόνα στο φινάλε της προετοιμασίας για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Αυγουστή: «Έτοιμοι για πρεμιέρα – Μαζί ομάδα και διοίκηση για να φύγει η τοξικότητα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ράγισαν καρδιές στο «Molineux»: Φίλοι της Γουλβς έφτιαξαν υπέροχο κορεό για τον Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Diamond League Σιλεσία: Δεύτερος ο Καραλής με επίδοση στα 6.00μ. για 10η φορά

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Οι επιλογές του Γκόμεθ στο τελευταίο φιλικό της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε τη 24η θέση στο Μάρστραντ o Koντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σπόντες Αλέχο για ΑΠΟΕΛ: «Πέντε μήνες εκεί, πληρώθηκα μόνο τον ενάμιση...προτιμώ να ξεχάσω»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έλαμψε στην επιστροφή της η Σάντερλαντ - Με Ρισάρλισον πρωταγωνιστή η Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Γκάρι βασικό και Τόμας στον πάγκο... η 11άδα του Σωφρόνη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη