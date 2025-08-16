Stoiximan: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου με Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο DFL Super Cup

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν στη Γερμανία ξεκινά με τον τελικό του DFL Super Cup, καθώς απόψε στις 21:30 η Στουτγκάρδη υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στη Mercedes-Benz Arena. Οι δύο ομάδες κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, με στόχο να μπουν με το δεξί στη σεζόν, και η Stoiximan προσφέρει δεκάδες στοιχηματικές επιλογές για κάθε πτυχή του αγώνα.

Η νίκη της Στουτγκάρδης αποτιμάται από την Stoiximan στα 5.00, ενώ η ισοπαλία προσφέρεται στα 4.50. Το φαβορί της αναμέτρησης, Μπάγερν Μονάχου, έχει απόδοση 1.60 για νίκη στην κανονική διάρκεια. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται παράταση, το ενδεχόμενο ο τίτλος να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι αποτιμάται στο 7.70, για όσους επιλέξουν μία από τις δύο ομάδες να επικρατήσει με αυτόν τον τρόπο.

Στις ειδικές επιλογές της Stoiximan, το σενάριο να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 2.12, ενώ για όσους προβλέπουν ισορροπημένο ξεκίνημα, το ενδεχόμενο το πρώτο ημίχρονο να λήξει ισόπαλο αποτιμάται στο 2.57. Επιπλέον, διαθέσιμες είναι δεκάδες αγορές για σκόρερ, ακριβές σκορ, συνδυαστικά στοιχήματα μέσω Bet Builder και πολλά ακόμα.

Ο τελικός Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου παίζεται απόψε στη Stoiximan.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

