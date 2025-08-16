Θα παίξει για το χάλκινο η Εθνική Ελλάδας

Η εθνική Νέων γυναικών της Ελλάδας ηττήθηκε με 11-9 από την Ισπανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που φιλοξενείται στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο σε λίγες ώρες (19:00) στον μικρό τελικό, με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία ηττήθηκε από τις ΗΠΑ στη διαδικασία των πέναλτι με 13-11 (9-9).

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κέρδισε (13-11) την Ιταλία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, στο πλαίσιο του Β΄Ομίλου.

Η εθνική Ελλάδας εμφανίστηκε με δύο πρόσωπα κόντρα στις ισπανίδες. Στο πρώτο ημίχρονο κυρίαρχησε-προηγήθηκε 4-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ ένα λεπτό αργότερα η διαφορά έφθασε και τα πέντε γκολ (6-1)-, αλλά στο δεύτερο υπέπεσε σε αμυντικά λάθη, ήταν άστοχη, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα. Η Ισπανία ισοφάρισε (7-7) , 7.38 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας, η Αριάδνη Καραμπέτσου έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ το ελληνικό συγκρότημα (8-7), αλλά οι Ισπανίδες με ένα νέο σερί 4-0 προηγήθηκαν με 11-8, στα τελευταία 102 δευτερόλεπτα του ημιτελικού και καπάρωσαν το εισιτήριο για τον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-4, 3-0, 5-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 2, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Μπέτα, Τριχά 2, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα.

Για την Ισπανία σκόραραν: Πιράλκοβα Κοέλιο 5, Μποϊξαντέρα 2, Κασάδο 1, Γκούρι 1, Πεναλβέρ 1, Μουνιόθ 1.

Τα αποτελέσματα:

Ημιτελικοί

ΗΠΑ - Ιταλία 13-11 ( 4-2 πέναλτυ/9-9)

Ισπανία - ΕΛΛΑΔΑ 11-9

Θέσεις 5-8

Κροατία - Ολλανδία 7-13

Ουγγαρία - Βραζιλία 19-8

Θέσεις 9-10

Κίνα - Αυστραλία 8-12

Θέσεις 11-12

Ισραήλ - Ν. Ζηλανδία 10-11

Θέσεις 13-16

Αργεντινή - Καναδάς 8-19

Μεξικό - Ν. Αφρική 8-15

Το πρόγραμμα

Σάββατο (16/8)

16:00 (Θέσεις 7-8): Κροατία - Βραζιλία

17:30 (Θέσεις 5-6): Ολλανδία - Ουγγαρία

19:00 (Θέσεις 3-4): Ιταλία - ΕΛΛΑΔΑ

20:30 (τελικός): ΗΠΑ - Ισπανία