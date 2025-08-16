Πήρε τον Αβρααμίδη από τον ΑΠΟΕΛ η ΠΑΕΕΚ

Η ΠΑΕΕΚ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ιωάννη Αβρααμίδη από τον ΑΠΟΕΛ. Η συμφωνία είναι διάρκειας για έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Ποδόσφαιρο ανακοινώνει τη συμφωνία μονοετούς δανεισμού του Ιωάννη Αβρααμίδη από τον ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.

Ο διεθνής κεντρώος ποδοσφαιριστής την περσινή αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές με την ομάδα ανδρών του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.

Καλωσορίζουμε τον Ιωάννη στην οικογένεια της Κερύνειας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας. Ευχαριστούμε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για την εξαιρετική συνεννόηση, εμπιστοσύνη και συνεργασία.