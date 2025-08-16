ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Σαλάχ σκόραρε για 10η φορά σε πρεμιέρα της Premier League - Το πανηγύρισε όπως ο Ζότα

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε με νίκη την υπεράσπιση του τίτλου της. Αυτή βέβαια ήρθε πολύ δύσκολα απέναντι στην εξαιρετική Μπόρνμουθ του Ιραόλα. Οι Reds, παρότι προηγήθηκαν με 2-0 στο 49′, βρέθηκαν μπροστά στο φάσμα της γκέλας, καθώς οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και ισοφάρισαν σε 2-2, με απανωτά γκολ του Σεμένιο (64′, 76′).

Τελικά, τη λύση για τους πρωταθλητές έδωσε ο ξεχασμένος Φεντερίκο Κιέζα στο 88′, γράφοντας το 3-2, με τον Σαλάχ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα, στο 94′. Μάλιστα, ο Σαλάχ πανηγύρισε το γκολ του ακριβώς με τον τρόπο που το έκανε ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ δεν έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με τα κόκκινα, παρόλα αυτά συνέχισε την “ερωτική” σχέση που έχει με τα δίχτυα σε πρεμιέρες της Premier League. Ο Σαλάχ με το γκολ που έβαλε στην Μπόρνμουθ έφτασε τα δέκα στην πρώτη αγωνιστική του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη, επίδοση ρεκόρ ασφαλώς για το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Σαλάχ έφτασε τα 106 γκολ στο Ανφιλντ, πιάνοντας τον Σέρχι Αγουέρο, που είχε ακριβώς τόσα στο Etihad με τη Σίτι. Ο μόνος που κυνηγά πλέον, με τα περισσότερα εντός έδρας γκολ, είναι ο Τιερί Ανρί, που είχε σημειώσει με την Αρσεναλ 114 γκολ στο Χάιμπουρι.

Πηγή: sport24.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη