Ναυάγιο πριν τις υπογραφές με Βόντχαλεν

Δεν προχωράει τελικά η μεταγραφή του Γιαν Βόντχαλεν στην Ανόρθωση.

Ο Τσέχος μεσοεπιθετικός ήρθε στην Κύπρο και πέρασε από τα απαραίτητα τεστ, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός ετοιμότητας του δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ως γνωστόν, ο παίκτης έχει να αγωνιστεί από τον περασμένο Ιανουάριο.

Έτσι ο Απόστολος Μακρίδης στρέφει την προσοχή του σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης.