ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ναυάγιο πριν τις υπογραφές με Βόντχαλεν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ναυάγιο πριν τις υπογραφές με Βόντχαλεν

Παρελθόν ο ποδοσφαιριστής.

Δεν προχωράει τελικά η μεταγραφή του Γιαν Βόντχαλεν στην Ανόρθωση. 

Ο Τσέχος μεσοεπιθετικός ήρθε στην Κύπρο και πέρασε από τα απαραίτητα τεστ, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός ετοιμότητας του δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ως γνωστόν, ο παίκτης έχει να αγωνιστεί από τον περασμένο Ιανουάριο.

Έτσι ο Απόστολος Μακρίδης στρέφει την προσοχή του σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν είναι απλώς ένας προπονητής – Είναι το... μυαλό πίσω από την ευρωπαϊκή Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ναυάγιο πριν τις υπογραφές με Βόντχαλεν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (το φιλικό προς τιμήν του Τρισκόφσκι και οι υπόλοιπες μεταδόσεις)

TV

|

Category image

Λουτσέσκου: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα η Άντερλεχτ και το βλέμμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλύτερος ο Παναθηναϊκός αλλά έστησε τείχος ο Ρίζνικ!

Ελλάδα

|

Category image

«Η Λεχ Πόζναν θέλει Λοΐζου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλη μια «μαγική» βδομάδα για τις κυπριακές ομάδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν βρήκαν γκολ και... περιμένει η Ομόνοια

Ελλάδα

|

Category image

Αδιανόητο, νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ και 23.500.000 ψάχνουν κάτοχο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Το... πάρτι της ΑΕΚ με τη Λέγκια!

ΑΕΚ

|

Category image

Απόδραση για Μπραν και ισχυρό προβάδισμα για να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Πολύ ικανοποιημένοι - Περισσότερα από όσα περίμενε ο Γρηγόρη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Οι παίκτες μας! Αυτοί το άλλαξαν...»

ΑΕΚ

|

Category image

Διέλυσε τη Λέγκια και «αγγίζει» League Phase η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη