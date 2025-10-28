Δεν θα έχει καμία σημασία

Ο αντίπαλος πίεσε και έχασε ευκαιρίες μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης για να γυρίσει το παιχνίδι, ωστόσο το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε. Η Ανόρθωση έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, παρέμεινε ωστόσο στα χαμηλά της βαθμολογίας αγνοώντας ακόμα τη νίκη σε οκτώ παιχνίδια.

Είναι αλήθεια πως το σύνολο του Τιμούρ Κετσπάγια παρουσιάστηκε βελτιωμένο σε ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, μία ομάδα που έχει ως στόχο το πρωτάθλημα. Αυτό που ακόμα ψάχνει είναι την εμφάνιση που θα της δώσει το πρώτο φετινό τρίποντο προκειμένου να ξεκολλήσει από τον πυθμένα. Ο βαθμός με τον Άρη θα σημαίνει πολλά εάν η Ανόρθωση καταφέρει να κερδίσει το επόμενο, εκτός έδρας παιχνίδι με την Ε.Ν Ύψωνα. Αυτό το ματς αποτελεί άλλη μία ευκαιρία για την ομάδα να αποδείξει πως έχει τις δυνατότητες να πετύχει τους στόχους της.

Πως όντως κάνει βήματα προς τα μπρος. Τις δύο ομάδες χωρίζουν τρεις βαθμοί. Αυτό σημαίνει αυτόματα πως σε περίπτωση νίκης η «Κυρία» ανεβαίνει στη βαθμολογία αλλά, κυρίως, απαλλάσσεται από την έντονη πίεση των οκτώ αγώνων χωρίς νίκη. Άλλωστε και ο ίδιος ο προπονητής της Ανόρθωσης χαρακτήρισε πολύ κρίσιμο το ματς στο «Αμμόχωστος» τονίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να το κερδίσει. «Είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο παιχνίδι με την Κρασάβα, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να νικήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαλλάσσεται και από Περέα

Σε μία άλλη εξέλιξη, οι συζητήσεις της διοίκησης με την πλευρά του Αλμπέρτο Περέα είναι σε πολύ καλό στάδιο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν και να κλείσει ένα κεφάλαιο που «ταλαιπωρεί» εδώ και καιρό. Προφανώς αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για μία ομάδα που αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα. Θυμίζουμε πως εδώ και μέρες έχει προκύψει συμφωνία με τον Άνχελ Γκερέρο.

Επιπρόσθετα, αξίζει να τονίσουμε πως το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στην οικονομική εκστραρεία έφτασε σχεδόν τις 650 χιλιάδες ευρώ.