Τιμούρ: «Η Ανόρθωση πέρασε πολύ χειρότερα, επανήλθε, πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτη κάποια πράγματα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια μετά την ισοπαλία της «Κυρίας» στο ματς με τον Άρη (1-1) στο «Α. Παπαδόπουλος».

Αναλυτικά...

«Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Άρης, ομάδα που είναι φτιαγμένη εδώ και τρία χρόνια, δεν είναι ομάδα όπως τη δική μας που φτιάχτηκε το καλοκαίρι με προβλήματα. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που πραγματικά, έχουμε τόσο μεγάλη βοήθεια. Θέλω να τους πω ότι η Ανόρθωση έχει περάσει πολύ χειρότερα αλλά επανήλθε και πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτα κάποια πράγματα που άλλοι ονειρεύονταν. Πιστεύω θα περάσουμε τα προβλήματα που έχει η ομάδα και θα έχουμε την ομάδα που θέλει ο κόσμος. Να σταθεί δίπλα στην ομάδα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα, δεν έχω παράπονα, σίγουρα βάλαμε γκολ και το δεχθήκαμε σε 30", χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και ισοφαριστήκαμε. Πιστεύω ότι μας δυσκολεύει πολύ περισσότερο ότι τον πρώτο γύρο έχουμε τις πέντε ομάδες της πρώτης εξάδας στην έδρα μας. Σίγουρα δεν είμαστε στη θέση που ήμασταν χρόνια πριν που δεν είχε σημασία ποιον παίζαμε, πηγαίναμε να κερδίζαμε. Αλλά αν είχαμε στην έδρα μας τα παιχνίδια που μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη που θέλουμε τόσο καιρό... Είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο παιχνίδι με την Κρασάβα, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να νικήσουμε».