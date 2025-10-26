ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τιμούρ: «Η Ανόρθωση πέρασε πολύ χειρότερα, επανήλθε, πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτη κάποια πράγματα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τιμούρ: «Η Ανόρθωση πέρασε πολύ χειρότερα, επανήλθε, πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτη κάποια πράγματα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια μετά την ισοπαλία της «Κυρίας» στο ματς με τον Άρη (1-1) στο «Α. Παπαδόπουλος».

Αναλυτικά...

«Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Άρης, ομάδα που είναι φτιαγμένη εδώ και τρία χρόνια, δεν είναι ομάδα όπως τη δική μας που φτιάχτηκε το καλοκαίρι με προβλήματα. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που πραγματικά, έχουμε τόσο μεγάλη βοήθεια. Θέλω να τους πω ότι η Ανόρθωση έχει περάσει πολύ χειρότερα αλλά επανήλθε και πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτα κάποια πράγματα που άλλοι ονειρεύονταν. Πιστεύω θα περάσουμε τα προβλήματα που έχει η ομάδα και θα έχουμε την ομάδα που θέλει ο κόσμος. Να σταθεί δίπλα στην ομάδα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα, δεν έχω παράπονα, σίγουρα βάλαμε γκολ και το δεχθήκαμε σε 30", χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και ισοφαριστήκαμε. Πιστεύω ότι μας δυσκολεύει πολύ περισσότερο ότι τον πρώτο γύρο έχουμε τις πέντε ομάδες της πρώτης εξάδας στην έδρα μας. Σίγουρα δεν είμαστε στη θέση που ήμασταν χρόνια πριν που δεν είχε σημασία ποιον παίζαμε, πηγαίναμε να κερδίζαμε. Αλλά αν είχαμε στην έδρα μας τα παιχνίδια που μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη που θέλουμε τόσο καιρό... Είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο παιχνίδι με την Κρασάβα, να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να νικήσουμε».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mε φοβερό Ταρέμι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε της ΑΕΚ κι ακολουθεί τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διπλό στον Άγιο Δομέτιο για την Αναγέννηση Γερμασόγειας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συνεχίζει με το απόλυτο η Cowin ΑΕΛ με διπλό επί του Άτλαντα Pafilia

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με την πρώτη του νίκη ο Απόλλωνας έσπασε το αήττητο του Διγενή

Κύπρος

|

Category image

Διπλό για την Ένωση επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Μπενίτεθ: «Μου άρεσε η ένταση και η συμπεριφορά των παικτών»

Ελλάδα

|

Category image

Η βαθμολογία πριν από τα σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τσαμπουκάδες στο φινάλε του Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, παρενέβη η αστυνομία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν το κουνάει από την κορυφή ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε κι έσωσε την παρτίδα από την άσπρη βούλα η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παίζουμε το δικό μας επίπεδο, για την ποιότητα δεν μπορώ να κάνω κάτι»

ΑΕΛ

|

Category image

Ασταμάτητη η Λεβερκούζεν, ανατροπή και τρίτη θέση για τη Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δοκάρια και η λύτρωση από τον Νατέλ στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Ανόρθωση - Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τιμούρ: «Η Ανόρθωση πέρασε πολύ χειρότερα, επανήλθε, πρωταγωνίστησε και πέτυχε πρώτη κάποια πράγματα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη