Η Ομόνοια… γλίτωσε στο 90+12΄ και «έσωσε» τον βαθμό απέναντι στον μαχητικό Ολυμπιακό

Όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός θα πανηγύρισε την πρώτη του νίκη και μάλιστα σε βάρος της Ομόνοιας. Ωστόσο στο 90+12΄ ο Λοίς Ντιονί, ο οποίος στο 90+5΄ νικήθηκε από τον Ταλιχμανίδη σε εκτέλεση πέναλτι, έμελλε να πει την τελευταία λέξη για το τελικό 2-2. Έτσι ο φορ των πρασίνων, από μοιραίος έγινε… ωραίος και η Ομόνοια μπορεί να μην κέρδισε, γλίτωσε ωστόσο την ήττα, διατηρώντας το αήττητο.

Από την άλλη οι μαυροπράσινοι με ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο που είχε την υπογραφή του Ζάνου Σάββα (ένα γκολ, μία ασίστ και ένα ακυρωθέν), έβαλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Μπεργκ. Όμως έμεινε και πάλι χωρίς νίκη σε έξι αγώνες (πέντε ισοπαλίες, μία ήττα), δεχόμενη γκολ στην ουσία σε νεκρό χρόνο. Κοίταξε όμως στα μάτια έναν μεγάλο αντίπαλο και άφησε υποσχέσεις για το μέλλον.

Σε ένα παιχνίδι με πολύ σασπένς και με μπόλικο VAR. Συγκεκριμένα, στο πρώτο ημίχρονο (45+3΄) ακυρώθηκε το γκολ του Σάββα με εκπληκτικό αριστερό βολέ (θα γινόταν το 1-3), καθώς προηγήθηκε χέρι του Κυνηγόπουλου. Με την έναρξη της επανάληψης (49΄), η Ομόνοια ισοφάρισε αλλά εν τέλει, δεν... πανηγύρισε αφού ο Μοντνόρ ήταν οφσάιντ. Μέσα σε ένα δίλεπτο η ομάδα του Κωστή «πάγωσε» την Ομόνοια με τον Σάββα να σκοράρει με εκπληκτικόα ριστερό στο 32΄ και τον Κυνηγόπουλο στο 34΄, με όμορφο πλασέ. Ο Εβάντρο στο 45+1΄ έδωσε... οξυγόνο από κοντά μετά το ριμπάουντ που πήρε από το δοκάρι στο πλασέ του Ντιονί.

Στην επανάληψη η Ομόνοια ήταν πιεστική και έχασε ευκαιρίες. Στο 90΄ το VAR έστειλε τον ρεφ Χατζηγεωργίου να δει τη φάση ανάμεσα σε Τάνκοβιτς και Φραντζή, δίνοντας πέναλτι το οποίο απέκρουσε ο Ταλιχμανίδης στο 90+5΄, νικώντας τον Ντιονί, ο οποίος «απάντησε» στο 90+12΄ με τακουνάκι μετά από σέντρα του Νεγκό. Να σημειωθεί πως δόθηκαν οκτώ λεπτά καθυστερήσεις αλλά το πέναλτι εκτελέστηκε στο 90+5΄ και στην ουσία παρατάθηκε ο χρόνος.

Ένα αποτέλεσμα φυσικά που δεν χαροποιεί καμία ομάδα, αν και όπως εξελίχθηκε η Ομόνοια μπορεί να νιώθει πιο... χαρούμενη.

Το LIVE του αγώνα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση

90+12΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Κάθετη από τον Τάνκοβιτς στον Νεγκό που σέρβιρε στον Ντιονί για την ισοφάριση της Ομόνοιας.

90+6΄ - Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κατέληξε στον Ντουβέρν που έκανε το σουτ και η μπάλα κόπηκε πάνω στη γραμμή.

90+5΄ - ΧΑΜΕΝΟ πέναλτι για την Ομόνοια, με τον Ταλιχμανίδη να λέε όχι στον Ντιονί.

90΄ - Ο Τσαμπαλάς καλεί τον Χατζηγεωργίου στο VAR για παράβαση πέναλτι στον Τάνκοβιτς από τον Φραντζή. Δίνει παράβαση ο ρεφ.

87΄ - Κεφαλιά από τον Ντουβέρν μέσα από την μικρή περιοχή, πάει πάνω από τα δοκάρια.

74΄ - Πάνω από τα δοκάρια του Ταλιχμανίδη, το γυριστό του Τάνκοβιτς.

68΄ - Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια, με τον Εβάντρο να σουτάρει με το δεξί αλλά να μην βρίσκει εστία.

60΄ - Ο Φραντζής σταματά πάνω στη γραμμή το σουτ από τον Ντιονί.

49΄ - Σκοράρει η Ομόνοια με τον Μοντνόρ, ο οποίος αποφεύγει τον Ταλιχμανίδη και παρά την πρσσπάθεια του Ενρίκε, κατάφερε να σκοράρει. Η φάση εξετάστηκε και από το VAR και μετά από πέντε λεπτά, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από τετράλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος.

45+3΄ - Ο Ολυμπιακός σκοράρει με εξαιρετικό γκολ από τον Σάββα. Όμως μέσω του VAR, δεν μετρά αφού σημειώθηκε χέρ από τον Κυνηγόπουλο.

45+1΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Κάθετη μπαλιά από τον Ανδρέου στον Ντιονί ο οποίος σημάδεψε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Εβάντρο, μείωσε για τους πράσινους.

44΄ - Από πλεονεκτική θέση ο Τανάσε άργησε πολύ να σουτάρει και έτσι χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια.

34΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Ο Κυνηγόπουλος πήρε την ασίστ από τον Ζάνο Σάββα και διπλασιάσει τα τέρματα για τους μαυροπράσινους.

32΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Με αριστερό βολέ ο Ζάνος Σάββα νικάει τον Καμίνσκι και ανοίγει το σκορ στο ΓΣΠ.

28΄ - Λάθος από τον Καμίνσκι, ο Σάββα με αριστερό βολέ απείλησε αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του πορτιέρο της Ομόνοιας.

19΄ - Ο Καμίνσκι έδιωξε σε κόρνερ το αριστερό πλασέ από τον Σάββα.

17΄ - Πολύ ωραία μπαλιά από τον Εβάντρο στον Τανάσε, ο οποίος μπήκε στην περιοχή αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

6΄ - O Eβάντρο από το ύψος του πέναλτι, σουτάρει πολύ ψηλά.

5΄ - Δεν βρήκε στόχο από το ύψος της πριοχής του αριστερό σουτ από τον Σάντσο.

2΄ - Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, με τον Κυνηγόπουλο να ξεπερνά τον Κουλιμπαλί αλλά από πολύ καλή θέση, να κάνει άστοχο σουτ.

1΄ - Περνά άουτ το μονοκόμματο σουτ από τον Ντιονί.

Ξεκίνησε το ματς στο ΓΣΠ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Nτουβέρν, Κουλιμπαλί (61΄ Νεγκό), Σίμιτς (46΄ Σάτκα), Μπάλκοβετς, Μπράουερς (61΄ Μάριτς), Ανδρέου, Τανάσε (68΄ Μαγιαμπέλα), Εβάντρο, Μοντνόρ (68΄ Τάνκοβιτς), Ντιονί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε (88΄ Βρίκκης), Φραντζής, Κουντέ, Τάμας, Γκόμες, Σάντσο, Πάζ (61΄ Χρίστου), Πρόκοπ, Σάββα (66΄ Πεχλιβάνης), Κυνηγόπουλος.

ΣΚΟΡΕΡ: 45+1' Εβάντρο / 32΄ Σάββα, 34΄ Κυνηγόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 5΄ Πρόκοπ, 36΄ Σάντσο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης