Φτύσιμο και αποβολή για τον Καφού – Ο λόγος που διαμαρτύρεται η ΑΕΛ

Ένταση σημειώθηκε στο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ.

Συγκεκριμένα στη φάση του 53ου λεπτού, ο Καφού δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για φτύσιμο στον Λημνιό, μετά από μεταξύ τους μονομαχία.

Η ομάδα της Λεμεσού διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός πως η φάση άλλαξε και η παρέμβαση του VARίστα Kώστα Ροβέρτου ήταν καθυστερημένη. Ο Καφού ήταν φανερά ενοχλημένος, διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, όμως η απόφαση δεν άλλαξε.

Έτσι, δεδομένα ο ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων θα χάσει το παιχνίδι της Παρασκευής (11/09) με τη Νέα Σαλαμίνα.