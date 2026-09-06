Χαρές για... 24 ώρες και ξανά στη δουλειά ο ΑΠΟΕΛ - «Αν δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε»

Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και την εμφάνιση της ομάδας του παρουσιάστηκε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος, μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ.

Αναλυτικά: «Να πω κάτι που με πόνεσε πολύ. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους δύο παίκτες της ΑΕΛ που τραυματίστηκαν.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όμως βγήκαμε αποφασισμένοι, είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα. Νομίζω ότι οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα για να κερδίσουν. Στο πρώτο μέρος, κλείσαμε τον αντίπαλο, δεν τον αφήσαμε να κάνει τελικές. Μπήκαμε το ίδιο καλά στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε πιο εύκολο το έργο μας. Η επιτυχία με την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Να χαρούμε τη νίκη, θα το αφήσω για 24 ώρες όμως αν μείνουμε σε αυτό και δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε. Δεν θα το αφήσω να γίνει αυτό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την βοήθεια. Από αύριο θα δουλέψουμε για το επόμενο ματς. Κερδίσαμε χρόνο μέσω της καλής ψυχολογίας».