Άστραψε και βρόντηξε ο ΑΠΟΕΛ και εξάρα στην ΑΕΛ!

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο ΑΠΟΕΛ έκανε… κουμάντο στο ντέρμπι με την ΑΕΛ και με το εμφατικό 6-0, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό μαραθώνιο. Με τον Σταφυλίδη να είναι σε… τρελά κέφια με μία ασίστ και ένα γκολ, τον Πεδρόσο να πετυχαίνει δύο, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κυριάρχησε απέναντι σε μία ΑΕΛ που ειδικά στο πρώτο μέρος δεν… πήγε στη Λευκωσία. Και γενικά, είδε τα χαμόγελα της πρεμιέρας να γίνονται απογοήτευση.

Στο 10ο λεπτό ο ΑΠΟΕΛ αξιοποίησε στο έπακρο το λάθος του Μιγκέλ Ταβάρες και ο Σταφυλίδης έβγαλε μόνο τον Μαρκίνιος που έδωσε το πρώτο έναυσμα για πανηγυρισμούς. Η ΑΕΛ δεν μπορούσε να αντιδράσει και στο 20 λεπτό δέχτηκε και δεύτερο γκολ από τον Πεδρόσο, το οποίο προήλθε από την άσπρη βούλα για χέρι του Ντένσβιλ, το οποίο υποδείχθηκε μέσω VAR.

O AΠΟΕΛ συνέχισε να κυριαρχεί και στην επανάληψη πέτυχε άλλα τρία γκολ. Φυσικά τα πράγματα για τους γηπεδούχους απλοποιήθηκαν όταν στο 56΄ αποβλήθηκε μέσω VAR ο Καφού για φτύσιμο. Μία φάση που έγινε πολύ προηγουμένως στην επανάληψη και υποδείχθηκε μέσω VAR.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα ο ΑΠΟΕΛ έκανε ότι ήθελε και στο 61΄ βρήκε το γκολ με τον Σταφυλίδη, ο οποίος στο 47΄ είχε δοκάρι. Στο 80΄ ο Μαϊόλι βρήκε επίσης δίχτυα, αν και αρχικά ακυρώθηκε το γκολ του για οφσάιντ. Ο Πεδρόσο στο 85΄ με δεύτερη προβολή έκανε το 5-0 για να κλείσει τον χορό των τερμάτων ο Πέρες στο 90+2΄ μετά από πάσα του Σάστρε που επίσης διακρίθηκε.

Η εξέλιξη του αγώνα...

Ολοκληρώθηκε ο αγώνας

90+2΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Πέρες με πλασέ μετά από πάσα του Σάστρε, βάζει το κερασάκι στην τούρτα.

85' - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Πεδρόσο με δεύτερη προσπάθεια, σκόραρε ξανά. Αρχικά του είπε όχι ο Καπίνο σε κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Σάστρε.

80' - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Μαϊόλι με σουτ εντός περιοχής, ανεβάζει και άλλο τον δείκτη του σκορ. Αρχικά σηκώθηκε η σημαία αλλά στη συνέχεια μέτρηση μέσω VAR.

61΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Σε εκτέλεση κόρνερ ο Σάστρε βρήκε τον Σταφυλίδη που με αριστερό πλασέ βρήκε στόχο.

54΄ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ μέσω VAR στον Καφού για φτύσιμο στον Λημνιό. Ο Χατζηγεωργίου είδε τη φάση και απέβαλε τον μέσο της ΑΕΛ. Μία φάση που έγινε πολύ πιο πριν αλλά η εξέτασή της άργησε πολύ.

49΄ - Σε ετοιμότητα ο Καπίνο σε πλάγιο σουτ από τον Σάστρε.

47΄ - Δοκάρι για τον ΑΠΟΕΛ έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Σταφυλίδη, μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Τέλος ημιχρόνου

45+3΄ - Ξανά σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ σε πλασέ του Γιόβετιτς.

45΄ - Μαζεύει ο Μπέλετς το δυνατό σουτ από τον Σινγκ.

27΄ - Σκοράρει ο ΑΠΟΕΛ με τον Πεδρόσο μετά από σέντρα του Σάστρε. Με παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώνεται και έτσι παραμένει το 2-0.

20΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Πεδρόσο ανέλαβε την εκτέλεση και διπλασιάζει τα τέρματα των γαλαζοκιτρίνων.

18΄ - Ελέγχεται από το VAR περίπτωση πέναλτι για χέρι του Ντέσβιλ. Πάει στο VAR ο Χατζηγεωργίου και δίνει παράβαση.

10΄ - ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ: Ο Μαρκίνιος πλάσαρε σωστά τον Καπίνο και άνοιξε το σκορ. Λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ, ο Βραζιλιάνος μετά από πάσα του Σταφυλίδη πήρε την μπάλα και δεν λάθεψε.

5΄ - Σέντρα από δεξιά, η κεφαλιά του Τζούρισιτς δεν βρήκε στόχο, στην πρώτη επίσκεψη του ΑΠΟΕΛ στα καρέ της ΑΕΛ.

Ξεκίνησε η μάχη στο ΓΣΠ.

Με μικρή καθυστέρηση θα ξεκινήσει ο αγώνας λόγω καπνογόνων.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε, Ντέγκενεκ, Λαΐφης, Σταφυλίδης, Ντάλσιο, Τζούρισιτς (73΄ Στ. Γεωργίου), Αβραμίδης (73΄ Πέρες), Λημνιός (73΄ Μαιόλι), Μαρκίνιος (82΄ Μπαράκ), Πεδρόσο.

ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Καρώ (82΄ Γκόμες), Ντέσβιλ, Μιλοσάβλεβιτς, Ουντίν, Σινγκ (82΄ Παρούτης), Ταβάρες (70΄ Νταβόρ), Γιόβετιτς (70΄ Αλμέιδα), Καφού, Μουγκέ (62΄ Ζαίρ Ταβάρες).

ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ Μαρκίνιος, 20΄ πέν., 85΄ Πεδρόσο, 61΄ Σταφυλίδης, 80΄ Μαΐολι, 90+2΄ Πέρες /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21' Σάστρε, 32΄ Αβραμίδης, 51' Σάστρε / 32΄ Ταβάρες, 57΄ Σινγκ, 74΄ Ουντίν, 74΄ Κονσεϊσάο

ΚΟΚΚΙΝΗ: 56΄ Καφού (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας