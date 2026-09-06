Καταβεβλημένος ο Μαρτίνς, απολογήθηκε και άφησε αιχμές!

Φανερά απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο προπονητής της ΑΕΛ, Μαρτίνς μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά: «Απολογούμαι για το αποτέλεσμα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, υπήρχαν πράγματα που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Είχαμε ισορροπία, πληρώσαμε ένα λάθος. Δυστυχώς ήρθε και το δεύτερο γκολ από μια φάση που δεν ήταν στο χέρι μας να ελέγξουμε. Ζήτησα να αλλάξουμε την αγωνιστική μας συμπεριφορά. Όταν παίζεις 10 εναντίον 11 είναι δύσκολο. Χάσαμε δύο παίκτες, ήταν δύσκολη εβδομάδα όμως θέλω να απολογηθώ ξανά στον κόσμο»