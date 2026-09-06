«Γεμάτη» στη Λεμεσό η Ομόνοια για το πρώτο τρίποντο

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (07/09, 20:00) εκτός έδρας αγώνα απέναντι στον Άρη για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως προκύπτει, εκτός έμεινε ο παροπλισμένος Άιτινγκ, ενώ δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγωνιστικό πρόβλημα.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπρούερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Ντουβέρν, Νεοφύτου, Ντιόνι.