Την ιδιαιτερότητα να υπάρχει προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος, τόσο στην ποδοσφαιρική ομάδα, όσο και στην καλαθοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ σχολίασε ο πρόεδρος των γαλαζικιτρίνων, Χάρης Φωτίου, κατά την παρουσίαση του Ελλαδίτη τεχνικού και του Αθλητικού Διευθυντή, Ζήση Βρύζα.

«Αν δεν είναι Νίκος Παπαδόπουλος» ο προπονητής δεν συνεργάζομαι δήλωσε χαριτολογώντας ο Χάρης Φωτίου.

Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, έχει τον ρόλο του αντιπροέδρου στο σωματείο της ομάδας της Λευκωσίας, το οποίο διαχειρίζεται το τμήμα του μπάσκετ.