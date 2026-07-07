Ο βοηθός του Μαρτίνεθ, Τσάβι Αλμπέρτ, νέος προπονητής στη Βαλένθια

Εκ των έσω θα καλύψει το κενό στον πάγκο μετά την αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ για τη Ρεάλ η Βαλένθια. Όπως ανακοινώθηκε, νέος προπονητής της ομάδας θα είναι ο μέχρι πρότινος βοηθός του απερχόμενου κόουτς, ο Τσάβι Αλμπέρτ.

Ο 38χρονος Ισπανός, που υπήρξε για τρία χρόνια στο τεχνικό τιμ της ομάδας, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Δεν θα είναι η πρώτη εμπειρία του ως επικεφαλής προπονητής, καθώς έπρεπε να αναλάβει αυτή τη θέση στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν 2023/24 για έντεκα αγώνες.

«Με αυτή την επιλογή, η Valencia Basket δεσμεύεται για τη συνέχεια μιας σαφούς ταυτότητας και ενός πολύ συγκεκριμένου στυλ παιχνιδιού, δίνοντας στον κύριο βοηθό του προπονητικού επιτελείου των τελευταίων σεζόν μια ευκαιρία. Και παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της να στοιχηματίζει στο ταλέντο που έχει αναδυθεί από την L'Alqueria del Basket όταν είναι έτοιμη, κλείνοντας τον κύκλο ενός προπονητή που έχει αναπτυχθεί και ξεχωρίσει στις κατηγορίες προπόνησης και σε αυτές της εθνικής ομάδας της Ισπανίας με τον διορισμό του ως προπονητή της πρώτης ανδρικής ομάδας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Αλμπέρτ βρίσκεται στη Βαλένθια από το 2012 αναλαμβάνοντας τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έγινε πρωταθλητής του Adidas Next Generation Tournament που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια τον Δεκέμβριο του 2018 με την ομάδα νέων, εξασφαλίζοντας μια θέση στο Final Eight, προκρίθηκε στα πλέι οφ και έχασε οριακά την άνοδο με την ομάδα LEB Plata, ενώ το 2022 δέχτηκε την πρόσκληση των Μπλέιζερς να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας στο Las Vegas Summer League.

Μεταξύ 2018 και 2023, εντάχθηκε επίσης σε διάφορες τεχνικές ομάδες των ομάδων νέων της εθνικής Ισπανίας. Το καλοκαίρι του 2023, αφού ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης U16, εντάχθηκε στο επιτελείο του Άλεξ Μουμπρού, ως βοηθός προπονητή της Βαλένθια. Στις 5 Απριλίου 2024, μετά την απόλυση του Καταλανού προπονητή, ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής, ενώ με την έλευση του Πέδρο Μαρτίνεθ εκείνο το καλοκαίρι συνέχισε ως βοηθός του.