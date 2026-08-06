Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για τα ευρωπαϊκά ραντεβού Πάφου, Ομόνοιας και ΠΑΟΚ

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Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται με τρεις δυνατές αναμετρήσεις για Πάφο, Ομόνοια και ΠΑΟΚ, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών πριν από τη σέντρα αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η Πάφος δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Σάλτσμπουργκ στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League. Οι Αυστριακοί προσφέρονται από τη Stoiximan ως φαβορί για τη νίκη στο 1.60, η ισοπαλία βρίσκεται σε απόδοση 4.20, ενώ το διπλό της κυπριακής ομάδας προσφέρεται σε απόδοση 5.40.

Ξεχωρίζει η ειδική αγορά για το πρώτο γεγονός του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο πλάγιο άουτ προσφέρεται στο 1.55, το πρώτο φάουλ σε απόδοση 3.50, το πρώτο ελεύθερο από το τέρμα σε απόδοση 6.50, το πρώτο κόρνερ σε απόδοση 11.00, ενώ το ενδεχόμενο το πρώτο γεγονός να είναι γκολ προσφέρεται σε απόδοση 50.00.

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς για το πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League. Το διπλό των «πρασίνων» προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.52, η ισοπαλία σε απόδοση 4.25 και η νίκη των γηπεδούχων σε απόδοση 5.60.

Πλούσιες είναι και οι επιλογές στα σκορ πολλαπλών επιλογών. Η νίκη της Ομόνοιας με 0-1, 0-2 ή 0-3 προσφέρεται σε απόδοση 3.15, τα σκορ 1-2, 1-3 ή 1-4 βρίσκονται σε απόδοση 4.25, ενώ η επικράτηση με 0-4, 0-5 ή 0-6 προσφέρεται σε απόδοση 13.50.

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Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ για το πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Η νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.80, η ισοπαλία σε απόδοση 3.75 και το διπλό της βελγικής ομάδας σε απόδοση 4.45.

Στις ειδικές αγορές του αγώνα ξεχωρίζει το ενδεχόμενο να σκοράρει ο ΠΑΟΚ με πέναλτι σε απόδοση 5.90, ενώ το αντίστοιχο ενδεχόμενο για την Άντερλεχτ προσφέρεται σε απόδοση 8.00. Η αγορά για χαμένο πέναλτι προσφέρει τον ΠΑΟΚ σε απόδοση 17.00 και την Άντερλεχτ σε απόδοση 23.00.

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