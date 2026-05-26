Φεύγει από την Ανόρθωση ο Καμορανέζι!

Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστίτης έριξε την «βόμβα» με τον Ιταλό μιλώντας στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι», ο Μάουρο Καμορανέζι ενημέρωσε την διοίκηση της ομάδας πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία τη νέα σεζόν.

Ο Πραστίτης πρόσθεσε πως θα έχει επικοινωνία μαζί του εντός της ημέρας προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να αλλάξει την άποψή του για να συμπληρώσει πως το πιο πιθανό είναι πως μέχρι το απόγευμα θα εκδοθεί ανακοίνωση.

Σε σχετική ερώτηση για το αν το θέμα του εμπάργκο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ιταλού, ο Πραστίτης είπε πως εξ αρχής ήταν συνειδητοποιημένος.