Bαδίζοντας προς μία νέα επoχή

Ελπίδα για... βάδισμα προς νέα εποχή υπάρχει στην Ανόρθωση, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το διοικητικό μέτωπο.

Μετά την ανακοίνωση για την πρόθεση ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ανάληψη της διοίκησης, στην ομάδα της Αμμοχώστου προχωρούν στα επόμενα βήματα. Καταρχήν το πρώτο βήμα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί, ώστε να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις, όπως μεταφέρθηκε στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των ατόμων που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την Ανόρθωση, αποτελούμενη από τους Σάββα Κουμή, Σωτήρη Φλουρέντζου και Παναγιώτη Γιωρκάτζη.

Από εκεί και πέρα, οι δυο εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις, ενώ αναμένονται εκ νέου συναντήσεις ώστε να είναι ξεκάθαρα τα πάντα ενόψει και της γενικής συνέλευσης, που είναι ορισμένη για τις 5 Ιουνίου. Όπως είναι αντιληπτό, παραμένει στάσιμος και ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλόγως και των διοικητικών εξελίξεων, θα διαπιστωθεί και το μέλλον του Μάουρο Καμορανέζι στον πάγκο.