Άτυχος ξανά ο Μιχάλης Ιωάννου, πάει για εγχείρηση

Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μετά την επιστροφή του Μιχάλη Ιωάννου στην ενεργό δράση και ο Κύπριος ποδοσφαιριστής τίθεται ξανά εκτός.

Ο Ιωάννου τραυματίστηκε στον αγώνα της ομάδας της Αμμοχώστου απέναντι στον Ολυμπιακό κι όπως ενημέρωσε επίσημα η «Κυρία», υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Η ανακοίνωση:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Μιχάλης Ιωάννου υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης προσθίου χιαστού.

Η οικογένεια της Ανόρθωσης εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή μας Μιχάλη Ιωάννου.