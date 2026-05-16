Άτυχος ξανά ο Μιχάλης Ιωάννου, πάει για εγχείρηση
Εκτός δράσης ξανά ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης
Δεν πέρασαν πολλοί μήνες μετά την επιστροφή του Μιχάλη Ιωάννου στην ενεργό δράση και ο Κύπριος ποδοσφαιριστής τίθεται ξανά εκτός.
Ο Ιωάννου τραυματίστηκε στον αγώνα της ομάδας της Αμμοχώστου απέναντι στον Ολυμπιακό κι όπως ενημέρωσε επίσημα η «Κυρία», υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.
Η ανακοίνωση:
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Μιχάλης Ιωάννου υπέστη πλήρη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης προσθίου χιαστού.
Η οικογένεια της Ανόρθωσης εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή μας Μιχάλη Ιωάννου.