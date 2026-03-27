Ιβανίσεβιτς: «Επιβεβαιώθηκαν όσα είπα για Τσιτσιπά»

Η περσινή συνεργασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις, όμως ολοκληρώθηκε άδοξα και αφορμή στάθηκαν τα... περιβόητα σχόλια του Κροάτη για τη φυσική κατάσταση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

Ο 54χρονος προπονητής, ωστόσο, μιλώντας στο Sport Klub, ανέφερε ότι ήταν σίγουρος σχεδόν από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η σύμπραξη δεν θα είχε μέλλον.

«Εγώ το ήξερα μετά τη δεύτερη μέρα της προπόνησής μας», είπε ο άλλοτε Νο.2 τενίστας στον κόσμο, όταν ρωτήθηκε αν περίμενε ότι θα χώριζαν οι δρόμοι τους μετά τις δηλώσεις του. «Όταν ήρθε στο Ζάγκρεμπ για να δοκιμάσει ρακέτες, ήξερα ότι δεν θα προχωρούσε. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν είπα κάτι κακό. Όλα όσα είπα είναι αλήθεια και τελικά επιβεβαιώθηκαν. Του είπα ξεκάθαρα μετά το Wimbledon να κάνει ένα διάλειμμα τεσσάρων μηνών, γιατί δεν ήταν μόνο θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά και ψυχικής ετοιμότητας».

Ο Ιβανίσεβιτς τόνισε και στη συνέχεια τη σημασία της καλής ψυχολογικής κατάστασης, ενώ αποκάλυψε ότι συνάντησε τον Στέφανο στην Ντόχα και χαιρετήθηκαν κανονικά. «Εξακολουθεί να είναι ένας φανταστικός τενίστας, ήταν και παραμένει, αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες. Στο σύγχρονο τένις δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος. Κι εγώ είχα τέτοια προβλήματα ως τενίστας, όταν έπεσα στο Νο.128, είμαι το καλύτερο παράδειγμα. Αλλά όλα είναι καλά, συναντηθήκαμε τώρα στην Ντόχα και χαιρετηθήκαμε κανονικά. Όλο αυτό διογκώθηκε, είπε κι εκείνος κάποια πράγματα για τα οποία δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά όλα είναι εντάξει, προχωράμε».

Ο Γκόραν είχε ταξιδέψει στην Ντόχα για να βρεθεί στο πλευρό του Αρτούρ Φις, με τον οποίο συνεργάζεται τις τελευταίες εβδομάδες. Ο 21χρονος Γάλλος, μάλιστα, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν και θα διεκδικήσει απόψε κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα την πρόκριση στον τελικό του Miami Open. Θυμίζουμε ότι στον τρίτο γύρο ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του Τσιτσιπά.

«Δεν είδα το ματς, επειδή έπαιζαν στις 2 το πρωί», σχολίασε ο Ιβανίσεβιτς. «Κοίταξα το τηλέφωνό μου γύρω στις 3 και έμεινα πολύ έκπληκτος. Περίμενα να κερδίσει ο Φις επειδή παίζει καλά, αλλά 6-0, 6-1 στο σημερινό επίπεδο τένις... Ο ένας από τους δύο πρέπει να παίξει καταστροφικά ή ο άλλος απίστευτα, υποθέτω ότι ήταν συνδυασμός και των δύο. Το παίρνουμε αγώνα με τον αγώνα, το σημαντικό είναι να είναι υγιής και να τα πάει καλά».

