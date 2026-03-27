Ο Κλοπ φόρεσε ξανά το καπέλο, τη... φόρμα της Λίβερπουλ και αποθέωσε τον Σαλάχ

Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ξανά πίσω! Ξανά στον χώρο, όπου αγαπήθηκε όσο λίγοι τα τελευταία χρόνια, αφού θα δηλώσει «παρών» στον φιλανθρωπικό αγώνα των Legends της Λίβερπουλ, αλλά και αυτούς της Μπορούσια Ντόρμουντ στο «Άνφιλντ». Με τον Γερμανό να φοράει ξανά τη... φόρμα του και να αποθεώνει τον Μοχάμεντ Σαλάχ!

Μόνο στο άκουσμα πως θα είναι στον πάγκο για τον φιλικό αγώνα των Legends της Λίβερπουλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Άνφιλντ» έχει γίνει ο «κακός χαμός»!

Ο Γερμανός προπονητής λίγες ώρες πριν «πατήσει» ξανά το πόδι του στο γήπεδο των «κόκκινων» μίλησε και φυσικά ρωτήθηκε για την αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Φορώντας το καπέλο, αλλά και τη... φόρμα της Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ έστεξε «μέλι» για τον πρώην ποδοσφαιριστή του.

Άλλωστε, τα όσα έζησαν οι δύο μαζί ήταν μοναδικά, με τον πρώην τεχνικό της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ να αναφέρει πως ο Αιγύπτιος εξτρέμ είναι χωρίς καμία αμφιβολία, ένας από τους καλύτερους στην ιστορία της Λίβερπουλ, όσο ήταν ο ίδιος στον πάγκο της ομάδας!

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιούργκεν Κλοπ:

«Δεν μπορώ να συγκρίνω με άλλους, μόνο με τους ανθρώπους και τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκα. Αλλά στην εποχή μου, και μιας και όσο παρακολουθώ ή εργάζομαι για τη Λίβερπουλ, είναι σίγουρα ανάμεσα στους καλύτερους.

Αλλά δεν χρειάζεται να το πω αυτό, επειδή διαβάζετε τους αριθμούς, ξέρετε ήδη ότι υπάρχει κάτι το ξεχωριστό.

Οι αριθμοί που είχε, τα πρότυπα που έθεσε, νομίζω ότι μερικά από αυτά, αν όχι όλα, θα παραμείνουν ξεχωριστά. Σε αυτή τη σύγχρονη εποχή της Premier League, σίγουρα, επειδή είναι απλώς απίστευτο να το κάνεις αυτό.

"Mo Salah set standards that will stay unmatched” ❤️ | Jürgen Klopp pic.twitter.com/ZfDQd1jSG4 — BeanymanSports (@BeanymanSports) March 27, 2026

england365.gr