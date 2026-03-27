Όλα να μπουν στην… άκρη

Η 8η Απριλίου και η 22α Απριλίου είναι δύο ημερομηνίες που στην ΑΕΛ περιμένουν με αγωνία και ελπίζουν να χαμογελάσουν. Είναι οι δύο ημιτελικοί με την Πάφο με φόντο τον τελικό και μετά από μία τριετία, θέλουν να δώσουν το παρών τους. Υπάρχουν όμως εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία και πρέπει να μπουν στην... άκρη, ώστε η προετοιμασία να γίνει με καθαρό μυαλό.

Ο πρώτος έχει να κάνει με τις «σειρήνες» εξ Ελλάδος για τον Ούγκο Μαρτίνς. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου προπονητή θα ανανεωθεί εφόσον κατακτήσει το κύπελλο και αν δεν έρχονταν τα πολύ στραβά αποτελέσματα του τελευταίου 1,5 μήνα, πιθανότατα ως τώρα να είχε υπογράψει ανανέωση.

Ο άλλος αφορά τον Λέο Νατέλ και το ενδιαφέρον από ομάδα του Kαζακστάν, με την πρόταση να μην ικανοποιεί τη διοίκηση. Είναι όμως κάτι που αφορά ποδοσφαιριστή και αυτόματα δεν τον αφήνει να προσηλωθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Και τέλος είναι και το αγωνιστικό, με την ΑΕΛ να μην πατάει καλά το τελευταίο δίμηνο. Απαιτείται θεαματική άνοδος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Επιβάλλεται λοιπόν να μπουν όλα στην… άκρη και να εστιάσει στους αγώνες κυπέλλου. Εκεί που πρέπει να παίξει τα... ρέστα της.