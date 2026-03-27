Όλα να μπουν στην… άκρη

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Στην ΑΕΛ επηρεάζουν το κλίμα πολλοί εξωγενείς παράγοντες

Η 8η Απριλίου και η 22α Απριλίου είναι δύο ημερομηνίες που στην ΑΕΛ περιμένουν με αγωνία και ελπίζουν να χαμογελάσουν. Είναι οι δύο ημιτελικοί με την Πάφο με φόντο τον τελικό και μετά από μία τριετία, θέλουν να δώσουν το παρών τους. Υπάρχουν όμως εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία και πρέπει να μπουν στην... άκρη, ώστε η προετοιμασία να γίνει με καθαρό μυαλό.

Ο πρώτος έχει να κάνει με τις «σειρήνες» εξ Ελλάδος για τον Ούγκο Μαρτίνς. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου προπονητή θα ανανεωθεί εφόσον κατακτήσει το κύπελλο και αν δεν έρχονταν τα πολύ στραβά αποτελέσματα του τελευταίου 1,5 μήνα, πιθανότατα ως τώρα να είχε υπογράψει ανανέωση.

Ο άλλος αφορά τον Λέο Νατέλ και το ενδιαφέρον από ομάδα του Kαζακστάν, με την πρόταση να μην ικανοποιεί τη διοίκηση. Είναι όμως κάτι που αφορά ποδοσφαιριστή και αυτόματα δεν τον αφήνει να προσηλωθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Και τέλος είναι και το αγωνιστικό, με την ΑΕΛ να μην πατάει καλά το τελευταίο δίμηνο. Απαιτείται θεαματική άνοδος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Επιβάλλεται λοιπόν να μπουν όλα στην… άκρη και να εστιάσει στους αγώνες κυπέλλου. Εκεί που πρέπει να παίξει τα... ρέστα της.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

