Η «σειρήνα» και ο μπελάς

Εκεί που πάει να… ηρεμήσει το οικοδόμημα της Ανόρθωσης, υποθέσεις που αφορούν το παρόν και το παρελθόν αλλά επηρεάζουν και το μέλλον έρχονται να φέρουν μία μικρή αναστάτωση. Για παράδειγμα, φημολογία, που αναπτύχθηκε από την Ελλάδα, κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον προπονητή της ομάδας Μάουρο Καμορανέζι. Ο Ιταλοαργεντινός, με τον οποίο η «Κυρία» έχει ανεβεί… επίπεδο και ξέγνοιασε από τα σενάρια υποβιβασμού, έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο και άρα, στο σενάριο αποχώρησης, η Ανόρθωση θα επωφεληθεί. Όμως αυτό που τονίζουν στην ομάδα της Αμμοχώστου είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση και όλα είναι φήμες, ενώ σαφώς και θέλουν να μείνει, ακόμη και αν έρθει πρόταση.

Στο μεταξύ, ένας νέος… μπελάς παρουσιάστηκε χθες από το CAS. Η Ανόρθωση καλείται να καταβάλει 155.000 ευρώ στον Ματζίντ Γουαρίς. Το ποσό αφορά δεδουλευμένα και πρόσθετες χρεώσεις λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης. Η διοίκηση της ομάδας είχε ήδη εντάξει την εκκρεμότητα στον οικονομικό της προγραμματισμό και τώρα ξεκινά επαφές με στόχο την επίτευξη διακανονισμού με τον ποδοσφαιριστή, όπως έχει εφαρμοστεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις.